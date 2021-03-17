【新冠肺炎】新增10間食肆曾有確診者到訪中西區佔7間　URSUS群組9人曾訪置地米芝蓮Zuma

▲ 新增10間食肆曾有確診者到訪，URSUS群組9人曾訪置地廣場米芝蓮餐廳Zuma。

衞生署衞生防護中心公布，昨日（16日）18宗新增確診個案，至今本港個案累計11,330宗（包括11,329宗確診個案和一宗疑似個案）。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再有10間食肆曾有確診人士到訪，其中中西區成重災區，共有7間食肆上榜。

「Zuma」9名食客染疫全屬健身群組

在新增確診者曾到訪的餐廳中，當局公布中環米芝蓮日式餐廳「ZUMA」共有9名確診者曾到訪，均涉健身中心群組，大部分已於上周五確診，惟署方未有解釋漏報原因。

中環置地廣場日式餐廳Zuma昨晚公布，獲政府衞生當局通知，8名曾於2月26日至3月9日光顧的食客確診，惟當局未有提供更多資訊，餐廳已暫停營業作消毒。翻查衞生防護中心2月底至昨日（15日）的確診個案曾訪處所名單，並沒有相關行蹤。詳情請見【下一頁】

事隔多日，衞生防護中心今日更新有關名單，始列出曾有9名確診者到訪置地廣場Zuma，全屬西營盤Ursus Fitness群組個案，至少3人屬Ursus Fitness客人；患者介乎28歲至44歲，有6宗早於上周五(12日)公布確診，其中2名患者最早於3月8日發病。

TOPick向衞生署查詢有關個案詳情及漏報原因，署方回覆僅指，接獲確診個案通報後，會即時展開流行病學調查，包括追蹤接觸者，又已聯絡相關處所，提供環境消毒的建議；衞生署並會及時透過新聞稿向公眾發布確診個案的資訊。

38歲患者滙豐總行大廈工作曾光顧5餐廳

而另一名38歲男患者（編號#11323），在滙豐總行大廈27樓工作，任職資訊科技工程師，居銅鑼灣大坑道16號。他在3月10日出現流鼻水病徵，3月14日遞交樣本後確診，屬源頭不明個案。

他亦曾到訪過多間餐廳，包括於3月8日到中環一幻拉麵、3月10日到置地廣場MAK MAK、3月12日到西營盤Okra Hong Kong、3月13日到元朗Green Waffle Diner，以及3月14日到過大坑Ah Kam’s Beef Noodle。

新增10間食肆曾有確診者到訪

根據衞生防護中心資料，新增10間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

中西區 H Code 樹屋 05/03/2021 11131, 11275, 11295

中西區 雲咸街 43-55 號 Chaiwala 06/03/2021 11224, 11268, 11275

中西區 威靈頓街 50 號 一幻拉麵 08/03/2021 11323

中西區 置地廣場 Zuma Hong Kong 09/03/2021 11157, 11162, 11166, 11188, 11194, 11204, 11250, 11268, 11315

中西區 置地廣場 MAK MAK 10/03/2021 11323

中西區 皇后大道西 110 號 Okra Hong Kong 12/03/2021 11323

中西區 士丹頓街 52-56 號 Stazione Novella 12/03/2021 11319

灣仔 新村街 39 號 Ah Kam’s Beef Noodle 14/03/2021 11323

九龍

油尖旺 柏樹街5號 好客來餃子店 13/03/2021 11324, 11325, 11326

新界

元朗 形點 I Green Waffle Diner 13/03/2021 11323

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責任編輯：羅嘉欣