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【防疫措施】4人限聚及晚市堂食至10時等措施延長2周至3月31日　食肆5月1日起須每小時換氣6次

社會 09:47 2021/03/17

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政府要求食肆由5月1日起須每小時換氣6次。（資籵圖片）

​政府將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的指示及指明刊憲，以維持現行的社交距離措施，並加強餐飲業務處所內的防感染措施。這些指示及指明將由3月18日生效，為期14天，直至3月31日（星期三）。

食物及衞生局發言人表示，政府於2月18日逐步有序放寬社交距離措施後，本港新冠肺炎疫情反覆，餐飲業務處所及健身中心出現大規模羣組爆發，社區隱形傳播鏈依然活躍。考慮到最新的公共衞生風險評估，現階段仍沒有空間進一步放寬任何措施。因此，政府會繼續維持大部分現行適用於餐飲業務處所及表列處所的規定及限制，以及有關羣組聚集及佩戴口罩的要求，為期14天至3月31日。

發言人又指，有見及餐飲處所顧客在大部分逗留時間會因飲食而脫下口罩，防疫專家一直提倡餐飲處所將其換氣量提升至最少每小時六次的水平，而若未能做到，則應安裝合適的空氣淨化設備作為替代。最新的規定將要求餐飲處所在4月底前實行上述措施，以減低有關傳播風險。

此外，相關部門正積極與業界商討，鼓勵健身中心按自願性質進一步加強防感染措施，包括限制處所內的顧客數目，以及研究安排員工進行更頻密的檢測。政府感謝業界自律及合作，同心抗疫。政府早前收緊健身中心防感染措施，按圖即看：

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政府已於3月8日宣布把所有第599F章的表列處所員工納入新冠疫苗接種計劃的優先接種組別。我們鼓勵所有員工均應盡快接種疫苗，護己護人。如整體社會的疫苗接種率理想，加上大家繼續嚴守各項防疫措施，相信有助控制疫情，製造有利條件進一步放寬食肆和其他處所的限制。

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責任編輯：陳子謙

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