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【疫苗接種】跟莊思明齊打科興疫苗　楊明接種後反應：感覺非常好

娛樂 10:17 2021/03/17

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楊明莊思明齊打疫苗。

近日港府降低優先接種新冠疫苗的年齡及擴大接種群組，不少市民都選擇往接種，而現年40歲的大馬拿督千金的莊思敏，已表示在結婚一周年接種科興疫苗作為結婚禮物。而莊思敏妹妹莊思明，跟男友楊明亦緊接接受疫苗接種。

楊明和莊思明昨日在社交平台上載接種疫苗照片，並展示手臂上貼有小膠布。

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因餐飲業屬優先接種組別，楊明本身經營食肆，故跟女友到診所接種疫苗。

楊明拿著印有科興疫苗的小冊子，留言：「我們接種第一針了，感覺非常好，接種之前有醫生解說清楚也有提供小冊子參考，其實接種那一種疫苗都是自己選擇沒所謂，最重要是大家都健康！為己為人，為抗疫，疫苗是最有效控制疫情的方法。祝大家健康快樂」。

【新冠疫苗】自爆已接種首劑科興疫苗　林青霞透露打針後身體狀況

楊明並標註了「#中國政府」、「#香港特別行政區」、「#科興」及「#克爾來福」 。而莊思明則hastag了「#護己護人齊打疫苗 #科興疫苗 #sinovac #coronavac」

有網民擔心二人有否副作用，不過楊明和莊思明未有回覆網民。

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另外，莊思敏昨日亦抱著一大束玫瑰花自拍，展示接種紀錄以及疫苗小冊子，指自己接種「克爾福來」疫苗。有網民留言莊思敏接種後有何副作用，她回覆：「我冇嘢喎！」

事實，近日不少藝人都有接種新冠肺炎疫苗，包括林青霞、譚詠麟、肥媽等。

同場加映：張明偉訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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