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【型爆中佬】57歲「烏鴉」棄影從商越老越有型　張耀揚疑戴婚戒「封盤」

娛樂 10:53 2021/03/17

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「烏鴉」棄影從商越老越有型，張耀揚手臂粗壯撐爆恤衫。

於電影《古惑仔》系列飾演「烏鴉」的張耀揚，退出幕前多年，近年移居澳門從商，近日有網民分享「烏鴉」的近照。從相中所見，年屆57歲的張耀揚越來越有型，而且手臂粗壯得快要逼爆恤衫！

張耀揚憑《古惑仔》系列中的反派角色烏鴉紅遍內地及港台，淡出幕前多年的他仍有不少粉絲影迷，網上不時流出「烏鴉」的近照。雖然張耀揚早已息影，不過仍然落力做Gym維持健美體態，甚至越來越有型。

【出錢出力】《古惑仔》烏鴉信佛茹素行善　張耀揚搬物資往山區派現金扶貧

粗壯手臂是張耀揚密密健身的成果。（微博圖片）

張耀揚超有型

繼去年年底後，近日又有人分享與張耀揚的合照，身穿一身筆直間條西裝的他，把一頭長白髮束起，粗壯的手臂快要把白恤衫撐破。

從窗外的景色估計，張耀揚當時身處澳門，手上戴著約6位數的名錶、手持飲用烈酒的小酒杯，相信已轉行從商的「烏鴉」正身於應酬場合。

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張耀揚已轉行從商。（微博圖片）

張耀揚退出幕前超過10年，近年他與好友莫少聰等人到山區做公益活動而再度曝光。有指已退出影圈的張耀揚近年定居澳門，與百億富商合作投資賭場生意。

他於當地結識了比他年輕25歲的女友淼淼，並揚言已視對方為結婚對象，最近數次見張耀揚的照片，左手無名指均戴上戒指，估計已「封盤」成為人夫。

【型爆中佬】張耀揚驚變「白髮烏鴉」霸氣依舊　曾涉吸毒改過自身茹素行善【多圖】

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去年初，仍然一頭烏黑密髮的張耀揚，自年中起便不再染髮，順從自然地化身「白髮烏鴉」。不過熱愛健身的他操得一身結實肌肉，年紀越大反而越顯有型，難怪大批影迷都想他復出拍戲。

同場加映：強尼專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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