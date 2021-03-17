【分手有品】分手後向前度死纏爛打要生要死 利嘉敏：分手時能睇清楚一個人品質

▲ 分手時可以睇清楚一個人品質。

看一個人，不僅看他／她熱戀中的模樣，更要觀其如何處理分手或人家不愛了，會否反轉豬肚面目猙獰？我見過一些夫婦，分開時連一個水煲也要爭；也見過向前度死纏難打、情緒失控的人，煩不堪言，令旁人差點忍不住想開口問：「究竟你做人有無尊嚴？」

一個人有無品，端視其如何處理分手或被分手，即可表露無遺。對人家的感情事或其伴侶，我通常不會評論，除非對方問我看法或意見，因為總覺得兩個成年人，當中相處如何，快樂與否，其實只有他倆自知。

見過外人看來很完美愉快的家庭，實質夫妻各自各精采；亦見過旁人會問「佢咁公主病／大男人，你都頂得順？」但你咪理，就是一個願打、一個又願捱，當事人那種心甘命抵的快樂，外人沒法感受；所以，人家的感情事，外人不知箇中玄妙或詭異，我習慣不評論、不指點。

但年前，吾友決定離開一段不愉快、不同步的關係，我是鮮有地忍不住跟他說：「早就要分，你已很努力，之前那幾年真是辛苦你了！若是我，一早離了！」原來身邊有很多朋友也跟他說類似的話，為甚麽呢？先不談論他之前那位伴侶的性格和特徵（雖然旁人看，已足以構成分開的條件），只要看看那位前伴侶在感情完結時的行徑和心態便略知一二：分開了，仍長期滋擾對方、大吵大鬧、要生要死、喊打喊殺不特止，還不斷發信息和電郵給友人的同事、下屬、客戶、家人和親戚朋友，為時足足一年，誓言要令吾友眾叛親離。結果？各人親眼看和受過那位前伴侶對友人那種癲狂行徑後，不但沒有叛離，還紛紛企在友人那邊，我是拍着他膊頭說：「老友，離得有理，早離早着。」

一個人品質如何，往往在分手時見得清楚。愛情沒了沒big deal，下一個「next！」可能更柳暗花明，但人格沒了則救唔番。即使彼此沒了愛情，分手有品有風度，仍能在彼此的回憶中留一點美好餘地；分手無品，那就連在對方腦海那小小的餘地，都變成不堪回首的有眼無珠。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「分手無品」