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【疫苗接種】消息：東區醫院一名護士2月23日打科興疫苗　3月3日出現頭痛昨日入院

社會 12:29 2021/03/17

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消息指東區醫院一名護士接種科興疫苗後不適。

疫苗接種計劃開始至今，7人疑因打針後離世，專家檢視後稱與疫苗沒有直接關係。消息指，一名東區醫院護士於2月23日接種科興疫苗，3月3日出現頭痛，昨日入院，正在東區醫院接受治療，暫時未知是否屬於疫苗相關的不良反應。

另外，消息指，昨日確診的38歲駐灣仔警察總部刑事部男督察，在確診前曾接種科興疫苗第一劑，或成為本港首宗打針後仍感染的個案。詳情即看：【下一頁】

不應接種疫苗人士：

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當局昨公布前日（15日）共11宗接種疫苗後送院個案，涉復必泰疫苗佔6宗，當中2人分別出現中風及嚴重過敏，須留院觀察，4人已出院；餘下5宗則涉科興疫苗，均已出院。詳情即看：【下一頁】

港大醫學院微生物學系及生物醫學學院，聯同美國等多間大學合作的研究發現，現行用於治療麻瘋口服藥物「氯法齊明」，可阻止新冠病毒進入細胞，並抑制病毒複製。研究亦顯示，氯法齊明可配合抗病毒藥物「瑞德西韋」一同使用，可起抑制上呼吸道的病毒量，有助減輕醫療機構的財政負擔。詳情即看：【下一頁】

同場加映，產後小腹鬆弛肚腩現形恐患腹直肌分離，專家拆解成因及治療方法：

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記者：郭詩詩

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