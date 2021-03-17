【新冠疫苗】消息：何文田警察宿舍男督察確診前曾接種科興疫苗　或屬首宗打針後感染個案

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（16日）錄18宗確診個案。消息指，昨日確診的38歲駐灣仔警察總部刑事部男督察，在確診前曾接種科興疫苗第一劑，或成為本港首宗打針後仍感染的個案。

該名38歲的男督察居於何文田督察級警察宿舍Ｃ座，其家人昨亦確診，包括男督察的妻子以及2名女兒，4人均無出現病徵。

第11,324宗：10歲女病人，居何文田督察級警察宿舍Ｃ座

第11,325宗：38歲男病人，居何文田督察級警察宿舍Ｃ座

第11,326宗：11歲女病人，居何文田督察級警察宿舍Ｃ座

第11,327宗：41歲女病人，居何文田督察級警察宿舍Ｃ座

27間疫苗接種中心地點：

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兩女童就讀九龍塘官立小學5年級和6年級，最後上課日為本月5日，衞生防護中心指兩女童未必是在學校感染。而該校一名小六男生亦在本周日證實確診，全校累計3學童染疫。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙