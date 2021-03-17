【無恥渣男】答應產後結婚男友突另結新歡提分手　19歲懷孕7個月準媽媽崩潰徬徨

▲ 答應產後結婚男友突另結新歡提分手，19歲懷孕7個月準媽媽崩潰徬徨。

在感情路上，難免會遇上幾個渣男或渣女，更甚至會影響你整個人生。一名19歲準港媽於討論區發帖，指目前已經懷孕7個月，計劃在今年年尾與男友擺酒結婚，然而男友日前突然表示移情別戀提出分手，準港媽既徬徨又崩潰。

一名19歲準港媽於Dcard討論區上以「有咗7個月，男朋友突然之間話分手」為題發帖，指與男友說好年尾擺酒結婚，惟男友突然向她提出分手，並殘酷地說，

同咗第二個女仔一齊，嗰個女仔係佢鍾意咗好耐。

準港媽聽見後崩潰，立刻問對方「個肚點算」，男友卻表示不知道，但表明會負責任。

男友說分手 懷孕港媽感彷徨

準港媽曾聽說胎兒5個月已經不能墮胎，目前非常彷徨不知所措，

唔通小朋友出世就冇咗家庭咩，就算佢肯負責任供書教學又點，咁我將來做單親媽媽又點算，我完全冇經濟能力。

她回想起當時，認為自己錯信男友而沒有選擇墮胎，更傻傻地相信對方「會結婚放工養家」，她失望地表示，

本來仲諗住可以有個幸福家庭，而家搞到又落唔到仔又好抑鬱咁大住肚。

因懷孕與家人鬧翻 未來不知去向

她又指，自己只有19歲，因為懷孕一事與家人吵架，甚至搬到男友家同住，然而男友另結新歡將會趕她離開，「唔知去邊好，覺得自己人生好失敗」。

網民：賤男不負責任！

不少網民狠批其男友渣男不負責任，另有網民安慰準港媽，建議她尋求相關組織及機構協助，「搵地方落腳先，之後再諗小朋友點」。又有網民建議她向家人說明一切，「總之最愛你嘅永遠係屋企人」。

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責任編輯：王明芳