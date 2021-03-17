【東張西望】調節飲食+勤做運動擺脫濕疹　「東張女神」利穎怡：一日最少食一餐素

▲ TVB節目《東張西望》主持之一的「東張女神」利穎怡（Joan）最近勤做運動。

TVB節目《東張西望》主持之一的「東張女神」利穎怡（Joan）一直飽受皮膚問題困擾，Joan早前更因皮膚問題而被逼停工。近日利穎怡已復工繼續主持《東張西望》。

利穎怡透過社交平台向粉絲報平安，她表示除看中醫及改變飲食習慣外，更勤做運動，期望身體回復健康。

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做運動改善皮膚問題

利穎怡於社交平台分享近日做運動的影片，並表示：

最近除咗訓覺時條腿會無端端爆汗之外

都無點爆汗啦o((⊙﹏⊙))o

所以今次爆汗好爽……但好累💧

而家除了睇中醫之外都盡量逼自己

一日最少食一餐素🌱

一週最少做兩次運動🏋🏻‍♀️ 上個禮拜trainer仲話我好似喪屍咁驚我暈底（因為失眠好耐），但今個禮拜佢見我氣色已經好好多，

所以話要train我勁d🙈 不過可能太耐無點做運動所以就好快喘氣，黎（嚟）緊會好d架啦💪🏻 #sixpack 我黎啦♥️

#身體健康 我黎（嚟）啦🤣（好老土添🤪）

#summeriscoming #gohardorgohome #joantraining

@wowfitness_2014 🏃🏻‍♀️trainer kay

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Joan長年受到遺傳性角化皮膚和濕疹困擾，每逢轉天氣、下雨、抵抗力弱的時候就會出現。她較早前備受藥物敏感影響，以致半夜痕癢未能入睡，雙腿起滿風郝之餘，更蔓延到臉上，無奈需要停工。

其後，Joan指出幸好遇上一位有經驗的醫生解決她的敏感問題，又感謝身邊好友介紹醫生及偏方秘方予她，令她感受到人間有愛。

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