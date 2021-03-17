  • 26°C
香港時間 : 2021317日 (三) 12:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】調節飲食+勤做運動擺脫濕疹　「東張女神」利穎怡：一日最少食一餐素

娛樂 11:45 2021/03/17

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

TVB節目《東張西望》主持之一的「東張女神」利穎怡（Joan）最近勤做運動。

TVB節目《東張西望》主持之一的「東張女神」利穎怡（Joan）一直飽受皮膚問題困擾，Joan早前更因皮膚問題而被逼停工。近日利穎怡已復工繼續主持《東張西望》。

利穎怡透過社交平台向粉絲報平安，她表示除看中醫及改變飲食習慣外，更勤做運動，期望身體回復健康。

【東張西望】阮嘉敏感恩團隊同行助弱勢　東張女神有使命感無悔入行【多圖】

    點擊圖片放大
    +7
    +6

做運動改善皮膚問題

利穎怡於社交平台分享近日做運動的影片，並表示：

最近除咗訓覺時條腿會無端端爆汗之外
都無點爆汗啦o((⊙﹏⊙))o
所以今次爆汗好爽……但好累💧
而家除了睇中醫之外都盡量逼自己
一日最少食一餐素🌱
一週最少做兩次運動🏋🏻‍♀️

上個禮拜trainer仲話我好似喪屍咁驚我暈底（因為失眠好耐），但今個禮拜佢見我氣色已經好好多，
所以話要train我勁d🙈 不過可能太耐無點做運動所以就好快喘氣，黎（嚟）緊會好d架啦💪🏻

#sixpack 我黎啦♥️
#身體健康 我黎（嚟）啦🤣（好老土添🤪）
#summeriscoming #gohardorgohome #joantraining
@wowfitness_2014 🏃🏻‍♀️trainer kay

【東張女神】林泳淘轉投ViuTV打天下　WingTo回顧《東張西望》最難忘的一次採訪【有片】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Joan長年受到遺傳性角化皮膚和濕疹困擾，每逢轉天氣、下雨、抵抗力弱的時候就會出現。她較早前備受藥物敏感影響，以致半夜痕癢未能入睡，雙腿起滿風郝之餘，更蔓延到臉上，無奈需要停工。

其後，Joan指出幸好遇上一位有經驗的醫生解決她的敏感問題，又感謝身邊好友介紹醫生及偏方秘方予她，令她感受到人間有愛。

同場加映：林秀怡專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【對抗濕疹】患濕疹5年停用類固醇面部現黃痂滲水　女子接受中醫治療3個月後皮膚回復光滑【附護理方法】
17:24 2021/03/15
【對抗濕疹】患濕疹5年停用類固醇面部現黃痂滲水　女子接受中醫治療3個月後皮膚回復光滑【附護理方法】
東張西望︱吳幸美從不推job獲封「測試專員」　接受網民負評：有建議就接納做好
18:14 2021/02/23
東張西望︱吳幸美從不推job獲封「測試專員」　接受網民負評：有建議就接納做好
【東張西望】阮嘉敏感恩團隊同行助弱勢　東張女神有使命感無悔入行【多圖】
18:04 2021/03/11
【東張西望】阮嘉敏感恩團隊同行助弱勢　東張女神有使命感無悔入行【多圖】
利穎怡 娛樂人物職業 演員 東張西望 濕疹 皮膚發炎 TVB 綜藝節目

最高瀏覽

【虐殺女童】幼稚園教師供稱女童在校內早餐要求更多食物　曾一次吃了3碗麵
14:20 2021/03/16
【虐殺女童】幼稚園教師供稱女童在校內早餐要求更多食物　曾一次吃了3碗麵
【仁醫父子】屯門仁醫從不計較診金工作至生命最後一天　醫生兒子：傳承衣缽做好醫生
16:58 2021/03/15
【仁醫父子】屯門仁醫從不計較診金工作至生命最後一天　醫生兒子：傳承衣缽做好醫生
【食不安心】黑心工廠每日用漂白粉漂白千噸山藥　工人：我們不吃漂白的只吃原色山藥
16:00 2021/03/16
【食不安心】黑心工廠每日用漂白粉漂白千噸山藥　工人：我們不吃漂白的只吃原色山藥