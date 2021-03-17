【野生捕獲】周潤發激罕黑面合照　行山友自私行為惹眾怒

▲ 發哥難得黑面。

65歲影帝周潤發（發哥）一向非常親民，經常對市民的合照要求來者不拒。可是近日有行山友在行山專頁中分享與周潤發合照，但相中的發哥卻罕有黑面，經其他網民留言抽絲剝繭後猜測到周潤發黑面原因，由此發相的行山友被轟無禮貌。

事因有行山友分享與發哥的合照，並配文：「上得山多遇發哥」。可是有網民好奇相中發哥竟木無表情，而且沒有親自持手機自拍，因此留言追問發文者。

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▲ 網民看出發哥表情不對。（Facebook圖片）

發哥罕有黑面

發文者表示自己當時正在下山，看到以方中信為首的一行人正在往上跑，而最後一位正是發哥，於是發文者衝上前，說句「唔好意思」後便從側面自拍，坦言自己有阻礙發哥。

得悉來龍去脈後，有網民留言：「咁唔怪之得咁嘅樣啦！」、「樓主都幾厚皮，自己覺得阻住人都要影仲要Po上嚟威。」、「尊重都唔識...」

▲ 發哥與發嫂。

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發哥正常有求必應

事實發哥一向親民，出名來者不拒，比如早前與巨星老友元彪於街市熟食中心的茶餐廳內被野生捕獲，即吸引十多位師奶集郵。

發哥貫徹其親民風格，逐一跟她們合照，甚至教粉絲如何影靚相，十分親切。

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另外，也有行山友看過發哥為晨運婆婆處理傷患：「今早又行一轉，竟然再遇上發哥！今次他落單了，原來是留下來替晨運婆婆處理傷患，感動！」

同場加映：黎彼得訪問

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