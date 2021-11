【英文文法】英文情態動詞（Modal Verbs）　認識「May」和「Might」的分別

May和Might是常見的英文Modal Verbs(情態動詞),兩者在多數情況可以互通,例如:

1. 表達「有可能,但不太肯定」的意思

She may/might quit her job.

He may/might join the meeting.

2. 表達對過往的動作的猜測

He may/might have read the book.

She may/might have finished her homework.

相異之處:用於不同時態(Tenses)

兩者也有微妙的分別,May用於現在式(Present Tense)及將來式(Future Tense)的句子;而Might就只能則用於過去式(Past Tense)的動詞之後,例句如下:

I may be late for work.

我可能會遲到上班。

She said she might not come home for dinner.

她說她未必會回家吃晚飯。