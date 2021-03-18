【父女情深】女兒離家出走患腎病中風癱瘓　8旬爸爸不計前嫌每日照顧9小時

▲ 新加坡一名女子因與父親關係不和離家出走，其後患腎病中風癱瘓，8旬父親不計前嫌照顧她。

有人說「女兒是爸爸的前世情人」。在新加坡，一名47歲的女子年輕時經常與父親爭執，憤而離家出走。直至5年前患上腎衰竭需要每天洗腎，其8旬父親不計前嫌，立即接女兒回家照顧。惟一年前，女子中風至今癱在床上，老父更不惜每日來回醫院和家中，每次花逾9小時陪伴及照顧女兒，令人感動。

據外媒報道，47歲新加坡女子陳瑞玲5年前患上腎衰竭，每周需要洗腎3次，不過因為治療費用高昂令她無法負擔，更一度不能繳付屋租導致要露宿街頭。直至有一次陳女身體不適入院，醫院通知其82歲父親，他得知女兒無家可歸且患病後，二話不說接她回家照顧。陳女憶述：

爸爸知道我生病和沒錢租屋後，他叫我搬回家，跟著說了一句『爸爸照顧你』，當時我很感動。

▲ 老父日夜奔波到醫院，每日花逾9小時照顧中風癱瘓女兒。（聯合早報圖片）

日花9小時陪伴女兒

而在1年多前，陳女因中風在家跌倒昏迷，自此要住院接受治療。但其父親仍然不離不棄，更日夜奔波，就是為了照顧患病女兒。他每日早上會為女兒準備愛吃的熱狗和椰漿飯，花40分鐘乘車到醫院，在早上11時到達後陪她吃飯、聊天，一直待至晚上8時才離開。陳女形容：

爸爸很疼我，把最好的給我，我想吃甚麼他二話不說會去買，他也怕我一個人會悶或者需要幫忙，就一直陪在我身邊，我想對他說『爸爸我愛你』。

年輕時曾離家出走 現後悔內疚

陳女表示自己年輕時不懂事，時常跟父親吵架，在20多年前離家出走，獨自在外面居住。經過此事後她感到十分後悔，自責虧欠父親，「為了爸爸，我要振作起來，希望可以孝順他。」

雖然每天風雨不改到醫院照顧女兒，但陳父表示從不感到疲累：

我有2個大兒子，她是老三，也是我惟一的女兒，我一點都不辛苦。

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責任編輯：王明芳