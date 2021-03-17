【負債累累】張致恒搬屋避債1個月終現身　太太IG發文透露疑曾想輕生

▲ 張致恒太太發文自勉不放棄。

自2019年一腳搭5船風波後，張致恒（Steven）形象大插水，可說身敗名裂，重返演藝圈工作無期。而有太太雯雯及兩個仔要照顧的張致恒曾指，一直在努力工作養家。

可是在上月底，張致恒被爆欠逾40萬，他曾發文道歉指「有拖冇欠」，但之後被指搬屋避債。另外，他更被債主指他有錢搬大屋及請工人卻不肯還錢。

【負債累累】張致恒太太撰長文反斥債主Naomi 雯雯：欠債不代表我是一個罪人

▲ 張致恒太太雯雯指不會放棄兩個小朋友。（Instagram圖片）

【負債累累】張致恒太太撰長文反斥債主Naomi 雯雯：欠債不代表我是一個罪人

雯雯反斥債主

之後，張致恒太太雯雯曾在網上與債主之一的Naomi網上開戰，更斥對方搵黑社會騷擾她的家人追數，並謂沒有舉家消失「走佬」避債，並承諾會盡快還錢給各位債主。

昨晚（3月16日），雯雯再在個人IG的限時動態中以黑底白字寫道：「就算絕路，我都會撐住兩個仔，要放棄都唔會帶兩個仔。我相信我靠自己，一定可以撐住兩個仔！給自己少少鼓勵。」

雖然句子看似自勉說話，但從雯雯一句「要放棄都唔會帶兩個仔」就似乎透露出她曾想自尋短見，不過堅決不拖累兩個小朋友。

之後，有傳媒成功聯絡Steven，他間接回應指老婆無事，不過就未有再回覆，但就是事隔一個月後終不再「潛水」。

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【負債累累】為避債Cut電話卻搬新型村屋擁花園 張致恒被爆有錢搬屋無錢還債

雯雯反撃指控

雯雯曾在日前的剖白文中表示現時一家已搬往非常偏遠的地區，希望大家給他們一家空間處理事件，並向眾人承諾會盡快還錢。

不過，張致恒一家搬往位於石崗的新型村屋居住中，一家租住地下連花園，家中有新裝潢，空間亦非常寬敞，足夠小朋友及3隻狗活動，被質疑愈住愈豪。

雯雯也曾為事件解釋指租金與以前是一樣，而養3隻狗是因為婚前已養多年，實在做不到因為貧窮就拋下小動物不顧，所以即使自己吃少兩餐也要養。另外，會花錢買玩具予小朋友也是因為親戚的利是送贈，否認外間所有謠言。

同場加映：吳日言專訪