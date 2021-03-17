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【偷食外賣】疑外賣員電單車尾偷食外賣　網民反應兩極：可能客人棄單

食用安全 11:46 2021/03/17

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疑外賣員電單車尾偷食外賣。

本港新冠肺炎疫情持續，市民更應保持衛生。不過近日網上就流傳一條影片，疑似一名外賣員在電單車車尾偷食外賣，然後再整理打包好離開，外賣膠袋上還有一張收據。不過影片未有拍攝男子前往何處，所以網民反應兩極，有人認為該外賣有機會是棄單。

從網上流傳的2條影片可見，一名男子站在電單車車尾拉低口罩進食外賣，進食後將外賣整理好並打結拿走，膠袋上還有一張收據。電單車上未有任何外賣公司標誌。有網民指車電單車停泊位置位於西灣河鯉景灣。

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可疑的舉動，令網民反應兩極。有網民質疑男子是在偷食客人的外賣，並若無其事繼續送餐，並指出如男子是吃自己的外賣或棄單，吃完後應該直接丟棄在附近的垃圾筒，但該名男子並沒有這樣做。

質疑男子偷食網民留言：

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另一方面指有人指影片「無頭無尾」，男子是丟垃圾還是送上樓都無人知，大家不要看圖作故事。同時有人相信該外賣可能是棄單，或根本是該名男子自己的外賣自取。

相信男子無辜網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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