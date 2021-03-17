【分離焦慮】回校復課幼兒易生分離焦慮症 爸媽必學3個步驟助子女跨過難關

▲ 爸媽必學3個步驟減低分離焦慮症。

疫情之下，不少學童與家長已漸漸習慣在家學習。在家學習雖然「好像亅能節省時間，但亦有一批年紀小的莘莘學子，未能適應回校復課，繼而出現激烈的情緒反應。

不少幼稚園分階段復課，部分學校安排一星期一至兩天，每天大約兩小時的課堂。由於並不是每天重複這生活習慣，對於未明白為何要上學的幼童，較容易出現長時間的適應問題。一旦出現處理不當，更有可能成為長久的心理陰影。

如果想幫助小朋友更容易跨過這過度期，就要學起以下幾個方法：

1. 自製視覺提示

在家裏掛起一個月曆，每天和小朋友一起讀日期，並鼓勵以顏色筆塗去當天日子。家長可以在上課日貼上貼紙，讓小朋友「看到」上課日，增加心理準備。

2. 調整生活作息

有些家庭的小朋友在上課日與非上課日有不同的作息時間。復課期間，小朋友的生理時鐘可能會出現不適應的情況。協助孩子建立固定的作息時間，能減低孩子生理上的不適應。

3. 接送策略

復課初期，回校日數不多。有些家長暫停校巴服務，改為親自接送。父母送別孩子入校門的瞬間，有些孩子會因為分離的感覺難受而哭成淚人。父母應每天在固定的位置，送別孩子交托老師後，轉身離開。這能縮短孩子分離父母的時刻，更快回到課室玩玩具「分散注意力」。

分階段復課下，不少學童容易出現分離焦慮情緒。家長應密切關注孩子的情緒表現，一旦有擔憂，應向老師或學校社工求助。

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