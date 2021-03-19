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【靚太安樂窩】50萬裝修700呎環宇海灣搶手向海單位　主人房放5呎大床善用走廊做儲物空間

休閒消費 13:46 2021/03/19

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一家四口連工人姐姐住在700呎環宇海灣搶手向海單位，戶主並花50萬裝修。

樓價不斷攀升，買樓時需要在樓價、居住環境、工作或上學地區及交通網絡作出取捨。有夫婦早前購入荃灣區的環宇海灣699呎三房連多用途房單位，單位住有一家四口及工人姐姐，戶主認為樓價及居住環境符合要求，隨著子女漸漸長大，需更多私人空間，所以決定裝修住宅。

負責這單位裝修的Castle Design House Ltd的室內設計師Chris接受TOPick訪問，分享如何透過設計滿足戶主的需求。

裝修前單位的情況：

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買搶手向海單位一波三折

單位住有一家四口及工人姐姐，小朋友一個女 一個仔，從事保險從業員的女戶主在九龍灣上班，男戶主在國內上班，由於這單位的樓價合適，居住環境亦符合要求，但一定要向海才夠寧靜，因此向海位置比較多人搶手。他們看了好幾個單位都未能成功購入，最後這單位要漏夜約業主出來簽約才成功購入。

點擊大圖了解客廳及走廊情況：

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子女及工人各有獨立房間

由於本身單位是租盤所以比較陳留，户主的要求較多，決定進行大裝修。子女大約８歲及10歲，在上一個單位與工人姐姐使用同一睡房，但户主考慮到子女漸漸長大，希望他們都有各自獨立空間，因此子女各分配一間客房，而多用途房改裝為工人房。

仔女房間基本要求睡床、衣櫃、書櫃及書檯，讓他們可專心溫習。

主人房猶如酒店設計

Chris善用主人房有兩邊大窗的優勢，打造酒店風格的房間，兩邊大窗不放任何傢俬遮擋，又在房間中擺放5呎大床，還能三邊下床。空間闊落的主人房為工作壓力大的男女戶主提供一個放鬆空間。

點擊大圖了解睡房及洗手間情況：

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此外，這5人單位需要更多收納空間，Chris設計出很多隱藏式儲物空間，他不想浪費走廊，所以大部份儲物都在走廊位置。

裝修費用大約花約50多萬，包括門、傢俬、水喉、廚廁、冷氣、煤氣和電器裝修等等。裝修後，戶主都感到滿意，辛苦工作後可寧靜地享受窗外海景，子女有獨立房間可專心溫習。

同場加映：將屋企裝修好，可以享受下廚樂，簡易西餐食譜即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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