黃妍為《天光前》做「早起的鳥兒」 憶南法捱凍睇日出經歷

▲ 黃妍送上台灣空運特注咖啡。

O.U.R. works（平原習怍）唱創女歌手黃妍（Cath）推出新歌《天光前》，以日劇熱血feel曲風來向樂迷傳達珍惜自己的愚勇，珍惜仍能一往無前付出的感情。

為了配合新作，她到黃埔海濱 NODI Coffee Mart 進行直播活動，除以歌聲為各位上班族打打氣外，還親手沖製由她特別安排、從台灣空運抵港的「天光前 手沖咖啡」，希望大家都會有美好的一天。

▲ 唱創女歌手黃妍（Cath）。

活動於早上7時開始，同步在Cath的社交平台作直播，讓未能到場的粉絲們可以聽歌醒醒神。

Cath在兩位樂手Mike及Raymond伴奏下，先後唱出去年派台的《遲起的鳥兒有蟲吃》、《牆身有裂》和《我心中尚未崩壞的部分》，接着便唱新歌《天光前》，特別到場支持的粉絲們都聽得津津有味，更有人小聲的跟着唱，氣氛溫馨。

原來Cath今次選歌時都花了一番心思：「特別揀《遲起的鳥兒有蟲吃》是因為大家今次不可以遲起，因為要早起才可以來聽歌同飲咖啡，哈哈！」

她再解釋稱：「《牆身有裂》是與音樂人林易祺合作的第一首派台歌，今次《天光前》也是與他合寫的，所以有放入song list。而《天光前》係承接住《我心中尚未崩壞的地方》的意境，所以都會唱埋。」」

▲ 親手沖製從台灣空運抵港的「天光前 手沖咖啡」。

今次Cath更特地帶自己的「新歡」粉藍色電結他到場「見世面」，她毫不掩飾自己對它的喜愛，又不時讚結他「靚仔」，十分逗趣。最後 Cath 唱出魏如萱的作品《Have a nice day》，憑歌寄意，祝願 fans 和大家可以有美好的一天。

唱完歌後，便開始派發咖啡活動，一向愛飲咖啡、對咖啡有研究的 Cath 今次特地邀請專業人士為她調配咖啡豆。

她說：「今次特登搵了個相熟的台灣咖啡老師造豆，之前他為住我首《偷時間的人》去造過咖啡豆，我試過個味好特別，由於今次首歌又是在台灣寫，就諗住給大家可以回味一下台灣味道，所以就請老師就住《天光前》去做一隻咖啡豆。我試飲過，非常好味！」

▲ 黃妍希望大家都會有美好的一天。

她續指：「它真是帶酸酸地，好似追夢好辛苦、有些挫折那種感覺，但最後又有點回甘，就好似你追夢時得到嘅滿足同快樂般，所以真是好想大家都有機會試到。不過由於在香港是限量，所以就只有叫大家早些起身來，我沖給大家飲。」

活動現場秩序良好，粉絲和途人排隊取咖啡，不少人先聞過咖啡的香味才細嚐享受，也有趕返工的上班族就表示會返到公司才慢慢歎這杯空運抵港的限量咖啡，Cath見到大家捧場也感開心。

▲ 黃妍推出新歌〈天光前〉。

一講到咖啡，Cath分享自己喜愛的口味：「我鍾意飲手沖咖啡，鍾意中淺焙嘅咖啡豆，有少少偏酸帶甜的咖啡味，因為咖啡豆其實同酒一樣，不同產地去種植的咖啡豆，用不同的方法去處理，出到來個味真是會不一樣。」

同場加映：林二汶訪問

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