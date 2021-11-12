【英文文法】英文情態動詞（Modal Verbs） 了解「Can」和「Could」的異同
英文科 15:19 2021/11/12
Can和Could是常用的英文Modal Verbs (情態動詞），兩者均可用來表達「准許」、「批准」的意思，及表示「有能力做某件事」的用途。很多學生以爲，兩者在任何情況下均可互通，但其實不然。
1. 表達「准許」時Can和Could可互通
在表達「准許」、「批准」的意思時，Can和Could在文法上可以互通，兩者的分別只在於Could比Can 更客氣、禮貌，例句如下：
Can I join the party?
我可以參與派對嗎？
Could you give me a piece of paper?
請問你可以給我一張紙嗎？
2. 表達「有能力做某件事」時兩者時態有別
在表達「有能力做某件事」時，Can只能用於現在式（Present Tense），而Could就是Can的（Past Tense），例子如下：
I can understand his concern.
我明白他的憂慮。
I could run really fast when I was young.
年輕時，我可以跑得很快。
TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T
【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD