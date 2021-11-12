  • 25°C
香港時間 : 20211112日 (週五) 15:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英文文法】英文情態動詞（Modal Verbs）　了解「Can」和「Could」的異同

英文科 15:19 2021/11/12

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

了解「Can」和「Could」的異同。

Can和Could是常用的英文Modal Verbs (情態動詞），兩者均可用來表達「准許」、「批准」的意思，及表示「有能力做某件事」的用途。很多學生以爲，兩者在任何情況下均可互通，但其實不然。

1. 表達「准許」時Can和Could可互通

在表達「准許」、「批准」的意思時，Can和Could在文法上可以互通，兩者的分別只在於Could比Can 更客氣、禮貌，例句如下：

Can I join the party? 

我可以參與派對嗎？

Could you give me a piece of paper? 

請問你可以給我一張紙嗎？

2. 表達「有能力做某件事」時兩者時態有別

在表達「有能力做某件事」時，Can只能用於現在式（Present Tense），而Could就是Can的（Past Tense），例子如下：

I can understand his concern.

我明白他的憂慮。

I could run really fast when I was young.

年輕時，我可以跑得很快。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

 

中小學教育 中小學考試 呈分試 英文科 小學

最高瀏覽

【溫柔嫲嫲】小三孫女考試得51分崩潰痛哭　嫲嫲一句話化解被讚最強家教
15:20 2021/11/10
【溫柔嫲嫲】小三孫女考試得51分崩潰痛哭　嫲嫲一句話化解被讚最強家教
【無情親戚】父獨力照顧嫲嫲多年獲送樓　阿叔上門迫分身家︰唔分錢死嗰日燒屍
12:50 2021/11/11
【無情親戚】父獨力照顧嫲嫲多年獲送樓　阿叔上門迫分身家︰唔分錢死嗰日燒屍
【明星豪宅】陳凱琳教整甜品令豪宅內部曝光　鄭嘉穎夫婦何文田千呎單位享維港靚景
11:04 2021/11/11
【明星豪宅】陳凱琳教整甜品令豪宅內部曝光　鄭嘉穎夫婦何文田千呎單位享維港靚景