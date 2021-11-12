【英文文法】英文情態動詞（Modal Verbs）　了解「Can」和「Could」的異同

▲ 了解「Can」和「Could」的異同。

Can和Could是常用的英文Modal Verbs (情態動詞），兩者均可用來表達「准許」、「批准」的意思，及表示「有能力做某件事」的用途。很多學生以爲，兩者在任何情況下均可互通，但其實不然。

1. 表達「准許」時Can和Could可互通

在表達「准許」、「批准」的意思時，Can和Could在文法上可以互通，兩者的分別只在於Could比Can 更客氣、禮貌，例句如下：

Can I join the party? 我可以參與派對嗎？ Could you give me a piece of paper? 請問你可以給我一張紙嗎？

2. 表達「有能力做某件事」時兩者時態有別

在表達「有能力做某件事」時，Can只能用於現在式（Present Tense），而Could就是Can的（Past Tense），例子如下：

I can understand his concern. 我明白他的憂慮。 I could run really fast when I was young. 年輕時，我可以跑得很快。

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