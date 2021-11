【英文文法】英文情態動詞（Modal Verbs）　了解「Can」和「Could」的異同

Can和Could是常用的英文Modal Verbs (情態動詞),兩者均可用來表達「准許」、「批准」的意思,及表示「有能力做某件事」的用途。很多學生以爲,兩者在任何情況下均可互通,但其實不然。

1. 表達「准許」時Can和Could可互通

在表達「准許」、「批准」的意思時,Can和Could在文法上可以互通,兩者的分別只在於Could比Can 更客氣、禮貌,例句如下:

Can I join the party?

我可以參與派對嗎?

Could you give me a piece of paper?

請問你可以給我一張紙嗎?