【英年早逝】23歲6呎1男模張誌軒主動脈剝離猝死　高瘦竟成高危一族醫生教自我檢測

▲ 台灣張誌軒主動脈剝離猝死，終年23歲。

台灣男模張誌軒昨日驚傳死訊，終年23歲。消息震撼眾人，他的妹妹在IG表示，哥哥深夜運動時突然心臟不適，搶救無效死亡，判定死亡原因是「主動脈剝離致血管阻塞」，與去年猝死的藝人「小鬼」黃鴻升同一死因。

▲ 台灣男模張誌軒驚傳死訊。（圖片來源：凱渥IG）

張誌軒的妹妹昨日在IG限時動態公布，哥哥是在周一（15日）深夜運動時，突然感到心臟不適暈倒，送上救護車時已沒有生命徵象，到院搶救後失敗，醫生判定死因是「主動脈剝離致血管阻塞」，妹妹堅強表示：

謝謝大家平常對誌軒的照顧和厚愛，後事我們已經在處理了。

對於張誌軒的死訊，其所屬模特兒經理人公司凱渥亦有在IG發文悼念，並tag上張誌軒IG帳戶：

活潑如你，總是用那迷人的微笑 渲染了周遭身邊的每一個人 明亮如你，總是帶著鮮活的歌聲 溫暖了有你相伴的每一段時光 這次，你很調皮地先走了一步 從今以後你的身影，停在我們的想念裡 誌軒，在天上的你… 依舊要繼續歌唱，做一個魅力四射的天使！

張誌軒身高6呎1（185cm），經凱渥夢幻之星選拔入行，喜歡唱歌，不時在IG、YouTube展現歌喉，曾在IG分享服兵役點滴，經常展現陽光燦爛的一面。自死訊傳出後，他的IG就灌滿網友留言，紛紛表達不捨之情：「在天堂要快快樂樂的」、「RIP ⋯希望你在天上一切都好，繼續當唱歌很好聽的音樂小天使。」

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病發兩周未處理 死亡率可高過7成

本港心臟科專科醫生謝德新曾受訪表示，每10萬人就有3人患有主動脈撕裂（主動脈剝離），平均發病年齡約為63歲，患有高血壓或正懷孕的人士亦屬高危一族，而健身及舉重等運動可增加心臟血管壓力，或提高患病風險。

他解釋，主動脈一旦出現撕裂，血流衝破血管內膜，並於外膜及中膜間延伸撕裂，血流或衝破外膜，令主動脈破裂導致出血。患者病發後每過1小時，死亡率升1%，兩日內死亡率可高達5成。如兩周過去仍未妥善處理，死亡率更高逾7成。

本港急症科專科醫生「長頸鹿醫生」就在Facebook專頁分享曾遇過的主動脈剝離個案，一名消防員接近2米高、身型大隻，但「痛到縮埋一舊」結果消防員於照X光途中死亡。他指出主動脈剝離「是十分恐怖的痛楚」，可以「無先兆、無樣睇、話嚟就嚟」，而且死亡率高。詳情即睇【下一頁】

主動脈撕裂症狀VS心臟病症狀，點擊了解更多：

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謝德新表示，孕婦、擁有家族史人士、高血壓及馬凡氏綜合症患者，都屬主動脈撕裂高危一族，建議可進行血管電腦掃瞄，較能準確檢查出有否主動脈撕裂問題。

台北榮民總醫院心臟內科教授常敏之接受TVBS《健康2.0》訪問指出，家族遺傳性疾病馬凡氏症是容易引致心血管疾病的原因之一。他表示，身高很高、手腳較長的人可能罹患馬凡氏症。患者由於先天結締組織較鬆、不健康，罹患主動脈剝離的風險也大增。

一招簡易自我檢測方式：

將雙手向兩側張開伸直，並測量從左手指尖到右手指尖距離。

和身高相比，例如雙手張開量出205cm，遠遠超出身高185cm，需懷疑有馬凡氏症。

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責任編輯：羅嘉欣