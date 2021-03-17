【媽媽的神奇小子】改編前殘奧金牌主勵志人生　吳君如演蘇樺偉「神奇母親」【有片】

▲ 《媽媽的神奇小子》根據殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編。

根據殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編的熱血溫馨電影《媽媽的神奇小子》，由吳君如演蘇樺偉的母親，故事帶出蘇樺偉和蘇媽媽的奮鬥史故事，今日影片發布首支預告，當中君如的母子戲及跑道上真摯動人的畫面，非常感人。

《媽媽的神奇小子》由古天樂的天下一電影出品及發行，吳君如擔任監製及主演，由尹志文執導。舞台劇演員梁仲恆飾演成年版蘇樺偉、馮皓揚飾演少年版蘇樺偉。

其他演員包括錢小豪飾演蘇樺偉爸爸、張繼聰飾演傷殘田徑隊教練、胡子彤飾演跑隊成員火車東、林家熙（Locker）飾演蘇樺偉弟弟蘇健瑋。

▲ 吳君如演蘇樺偉母親。

蘇樺偉退役專訪：香港人不要放棄

母子戲動人

影片根據蘇樺偉的真人真事改編，蘇樺偉因幼痙攣及弱聽，但他克服障礙，在1996年跟隊友取得殘奧會4x100米接力金牌，其後獲獎無數，為男子200米（T36）世界紀錄保持者，更被封為「神奇小子」。

現時已退役的他，得知自己的故事能改編成電影，蘇樺偉本人也指：「好開心，希望可以鼓勵到別人，帶給大家正能量。」

電影中飾演蘇媽的吳君如演繹細膩感人，與首次參與演出的台劇演員梁仲恆擦出不少火花。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

作為監製兼演員，君如每天游走在這兩個身份之間，每天都在想如何說好這個故事，希望拍大家有真情實感的 — 母子情。

君如：要講『輸在起跑線』的故事

君如說：「近幾年人人都在講『贏在起跑線』，我反而想講一個『輸在起跑線』的故事。一條起跑線八個選手，總有人一開始落後，如何追上去不是更精彩？」

【媽媽的神奇小子】改編殘奧金牌得主真人真事 吳君如勵志電影演蘇樺偉媽媽

▲ 真實跟戲中母子。

對君如而言，演母親都有大量跑步戲份，是一個不簡單的經驗。「但我很幸運，戲裡不少演員都是第一次在電影演出，卻已有相當出色的表現；還有非常有拼搏精神的制作團隊，令我作為這部電影的『神奇媽媽』相當安慰，亦深信這個『神奇小子』不止感動我，亦能打動每一位觀眾。」

此外，梁仲恆飾演成年版蘇樺偉非常入形入格，從說話到跑步動作都活像現實生活中的偉仔，令人印象深刻，甚至將偉仔的內心世界自然流露出來，從他口中說出來的一句：「輸喺起跑線唔緊要，最緊要知道終點喺邊。」

另外，戲中蘇樺偉亦講出「我知我起步慢，但呢個就係點解我要繼續去衝，繼續去追嘅原因！同我條命一樣，我就係要喺後面追上嚟！」同樣動人。

同場加映：何泳芍訪問