【本地展覽】李施嬅+吳偉豪體驗京都清水燒工藝　游嘉欣+徐文浩CP再合體

▲ 李施嬅、吳偉豪、游嘉欣和徐文浩一起出席活動。

香港時代廣場於國際匠人協會(ICA)的協辦下,聯合日本京都府,於3月15日至4月7日舉辦「京燒・清水燒展」,把世界享負盛名的日本京都清水燒工藝有到香港。

商場邀得近日忙於拍攝《金宵大廈2》的李施嬅、《開心速遞》的「朱Ling」吳偉豪、《香港愛情故事》CP游嘉欣和徐文浩出席宣傳活動,他們都表示很想未來能到日本旅行。

【準新娘】李施嬅爆浪漫求婚經過 大讚未婚夫筍盤細數6大優點

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

李施嬅表示:「Last night, felt like I spent an hour in Japan! And turned into a flower!! Lovely art and decorations!!!#SpringIsHere」

吳偉豪則謂:「很開心能出席『京燒清水燒展』。30多位得獎和頂尖匠人作品首次於香港展出,他們以日本京都清水燒工藝呈現京都匠人歷史底蘊和生活美學。老實說,其實我尚未去過日本,特別是疫情下哪裏也沒法去,所以幸好能趁着這個機會,可以在香港體驗到日本的情懷。」

《香港愛情故事》CP再度同場,游嘉欣指:「最近看見很多人都製作陶瓷工藝品,令我也心思思,製作前需要一些靈感。恰巧遇上『京燒清水燒展』,有很多清水燒陶瓷作品,真的很美!場地還有些櫻花樹在,好像去了日本一樣,換上一條很美的裙去藝術展,瞬間覺得自己多了一點藝術氣息👩🏻‍。展覽開至4月7日,有興趣就不要錯過了。」

徐文浩說:「相信那麼久沒有去日本旅行,大家都很想念日本的景色、文化。大家不妨來參觀不同京燒清水燒匠人的作品,拍照體驗京都文化!」

【香港愛情故事】A0游嘉欣被翻出14歲素顏照 獲封新一代女神成靚湯接班人【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

活動展出30多位京燒清水燒匠人,當中更包括京都2020「京焼・清水焼展」的兩位上位入賞者森里秀夫和中村正機先生的作品,從食器、茶器、燒香器具,以至裝飾物等,全面展出清水焼的傳統工藝,讓大家留在香港亦能親身體驗京都匠人的文化及美學,場內亦特別設有充滿京都風情的打卡位,一解大眾思念京都之情。

為促進香港本地陶藝與京都清水燒陶瓷的文化交流,商場亦特別邀請了香港陶藝家Leona Fung於展覽中展出其作品,讓大家感受京都與香港的陶瓷文化交流。

展覽中的所有作品將作公開發售,商場更精選了一系列能配搭清水焼使用的日本清酒和日本松榮堂線香,以及三款免費派發的「時代廣場 x 京都府 - 京燒・清水燒展」日本團扇,讓大眾能夠把京都匠人的工藝和日本情懷帶到家中。

是次展覽以素淨簡潔的風格突出京都府的古樸肅靜,場內更設有樓高將近2.7米的鳥居,在櫻花樹的襯托下,充滿着濃厚的日本氣息。

商場亦精心準備了三款不同設計的限量「時代廣場 x 京都府 - 京燒・清水燒展」日本團扇,於展覽場內派發,作為這趟在港體驗日本文化之旅的記念品。

「時代廣場 x 京都府 - 京燒清水燒展」詳情:

日期:3月15日至4月7日

時間:上午10時至晚上10時

地點:銅鑼灣時代廣場5樓517-519號鋪

同場加映:林景程、林正峰專訪