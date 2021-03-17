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【天才少年】15歲天才少年攻讀哈佛心理學　入選皇家文藝學會與霍金齊名

尖子教室 14:53 2021/03/17

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英國近日一名15歲少年入選皇家文藝學會，成為最年輕獲此榮譽的人。

英國近日一名15歲少年Monty Lord，年紀輕輕便入選皇家文藝學會成員，成為歷來最年輕獲此榮譽的人。他對精神及心理健康特別有興趣，曾研究青少年睡前使用電子產品對於人體生理時鐘的影響，並在聯合國發表論文。現時他在哈佛大學攻讀心理學，盼將來繼續進行相關研究。

對精神健康有興趣　曾在聯合國發表論文

Monty在過去兩年利用自己的空餘時間幫助精神病人，為提高大眾對於精神病的關注，他與爸爸一同創立慈善機構「Young Active Minds」，通過社區服務、朋輩支援等，幫助有需要的病患。

現時他在哈佛大學攻讀心理學，曾研究青少年睡前使用電子產品對於人體生理時鐘的影響，並在聯合國發表論文。其研究亦獲英國國家衞生事務局（NHS）所採納。

近日Monty入選皇家文藝學會成員，成為史上最年輕獲此榮譽的人。皇家文藝學會有267年歷史，成員包括英國物理學家霍金、法國科學家居禮夫人、英國作家狄更斯等。入選成員都是對社會發展有貢獻的人，對於獲此殊榮，Monty表示受寵若驚，

沒有想過自己在這個年紀，便成為皇家文藝學會成員，感到非常榮幸。

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曾打破記憶類健力士世界紀錄

Monty從小喜愛閱讀，對記憶及背誦有興趣。去年他在爸爸的鼓勵下，挑戰「用開篇第一句話辨識書籍」的健力士世界紀錄。他用視覺化記憶法，在3周內背誦200本書籍的開篇第一句，當中包括《哈利波特》、莎士比亞戲劇文學作品及《頑童歷險記》等。

最後，他成功連續認出129本書，打破健力士世界紀錄。Monty對於不能認出所有書籍感到遺憾，並表示會繼續挑戰自己。

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責任編輯：王明芳

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