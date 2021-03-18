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【亂擠暗瘡】男子擠破鼻暗瘡致腦膿腫　無法言語左手癱瘓入院險喪命

健康 10:45 2021/03/18

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一名男子擠破暗瘡後引發腦膿腫。

暗瘡不可以亂擠！南京一名46歲男子擠破鼻上的暗瘡後，引發顱內膿腫須入院治理，一度有生命危險。醫生指出，臉部「危險三角區」的暗瘡被擠破後，細菌等病原體很易襲擊大腦。

據《人民網》報道，該名46歲李姓男子鼻根位置（即鼻樑上方、眉毛中間）長了一顆有膿的暗瘡，呈白色，約有2亳米大。擠破後第3、4天，他開始說話不清楚、頭昏眼花，求醫後被診斷為顱內膿腫，患處位置很深，情況危急，須馬上入院治療。

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南京腦科醫院神經外科副主任醫生羅正祥指出，顱內膿腫導致患者右側形成膿腫，雖然體積不大，但因毒性很強，導致水腫情況嚴重，半身癱瘓，並影響其語言能力。醫生為他進行微創手術，用一根管子直接刺穿膿腫，抽出約4毫升膿腫。術後患者情況好轉，但出現左側上肢癱瘓、無法發力等後遺症。

醫生表示，從鼻根到兩個口角位置為「危險三角區」，這些部位有很多靜脈，而且血管沒瓣膜，是與腦部血管連接的。若在這個部位形成膿顆，擠壓弄破後，細菌、真菌或其他病原體很易襲擊大腦。若病原體治著血液循環系統進入腦組織，就會導致腦膿腫。

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責任編輯：羅嘉欣

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