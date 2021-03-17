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【最強照騙】日本美女鐵騎士擁甜美笑容爆紅　真身曝光為50歲大叔網民勁衝擊

健康 12:04 2021/03/17

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日本美女鐵騎士擁甜美笑容爆紅，真身曝光為50歲大叔網民勁衝擊。

「騙徒」手法層出不窮！日本一位美女電單車手「宗谷の蒼氷」以一頭金髮加上甜美笑容爆紅，在Twitter擁有過萬人追蹤，不少網民都想一睹她的真身。最近有日本綜藝節目採訪了這位美女，未料真實身份令網民相當衝擊。

日本電視台節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし）近日收到觀眾投稿，指「宗谷の蒼氷」的身分一向神秘，平日只會上載自拍和與電單車合照，但從未透露過年齡，亦沒有人看過她的真面目。

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不過，早前她分享了一張電單車照片，有眼利的網民發現，從車頭的倒後鏡可見，照片的拍攝者是一名中年男子，隨即引來不少人熱議，「這個大叔是誰？」、「是宗谷的爸爸嗎？」，甚至有網民開始懷疑這位美女是「照騙」網紅，並希望節目組揭開她的真面目。

點擊下圖看完整採訪：

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責任編輯：羅嘉欣

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