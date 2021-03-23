【德國升學】免費入讀德國公立大學 90後男生分享申請入讀實戰經驗

▲ Anson分享自己免費入讀德國公立大學的經驗。

香港一直有個坊間傳說，就係免費入讀德國大學 。然而，需成功入讀德國公立大學並且入讀學士學位課程，才有機會真的免學費在德國讀大學。香港學生成功獲得取錄的機會萬中無一，非常困難，比較多香港學生到德國讀大學的也是進修碩士課程，今天想跟大家分享一下我入讀德國公立大學的經驗。

首先聲明，不是真正的免費，需要繳交學習費和生活費啊 (不過有獎學金) 已經可以抵銷生活費。所以總括來說真的是免費啊！

德國大學要識德文先收？

答案是「No」，我當初報名德國大學時候一句德文都完全聽不懂！特別係商科，我認為過往的創業經歷令我的入學成功率增加很多！ 德國大學 特別注重學生國際視野及英語能力。近年德國經濟發展在歐洲市場上相當迅速，然而專業人才短缺成為德國當局困擾問題。

因此德國極為歡迎海外專業人士前往德國工作，並且技術移民較以前更加容易 。由於這篇文章是針對DSE學生可想到德國就讀學士學位的同學仔們，所以不會多說升讀碩士。

在學術背景上，德國商學院更看重的是學生的專業能力，大學期間的專業和成續只是評分的一部分，而學生能否在實踐經歷、面試環節的表現才是德國商學院更看重的。

從語言要求來看，德國商學院最低的ielts要求為 6.5分，同時學校也會通過面試來評判你的英語水平，成功入讀德國大學後學校會安排許多德語課程，加上有許多德國同學，我在半年已經獲取德語 B1 Level。

德國大學錄取方式

德國商學院採用的是分批次錄取，這就意味著存在「先到先得」，越早申請意味著能夠更早獲得錄取，而太晚申請則有可能因錄取名額的減少而導致錄取機率降低。

德國大學通常分兩季（夏/冬）大約10月和1月接受申請，在這裏要透露一個小知識給各位，可提早3個月先發送電郵給當地大學表示有興趣申請，有時候有機會當地學校職員會提早回覆你並且安排入讀資訊 ; 而DSE成績證書，在申請德國商學院的過程中是可以後補的，各位不用擔心。真的，如果你的校外經歷和面試表現極之出色，只要你成績達到最低入學要求，相信德國大學都會對你愛不惜手。

記得當初面試時，問及我許多關於過往的創業經歷，並且對 Wework 破產的觀點。面試官表示我的回答令她相當震驚，故此當場確認給我入學Offer。

德國商學院較注重學生 Startup 創業發展

德國許多商學院也設有 Startup Center，支援學生在校發展自己的初創企業。並且每逢暑假也會發放獎學金支持學生到柏林參加培育計劃。令我印象最深刻是Semster 2 的時候有一門課是「Start-Up」學校請了不同初創企業的老闆前來分享並且安排許多Networking 活動讓學生和嘉賓們交流，印象也令我相當深刻。

作者岑俊㯋 (Anson Sham)，今年23歲。曾經創辦香港挺有名的保險科技平台 WingBoo，並於兩年前賣出。現於德國著名商學院攻讀國際商科及法律，同時經營自己的STEM 教育機構 APLUZA Academy。

文章獲㯋德學府授權轉載。