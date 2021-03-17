【新手爸媽】原子鏸囝囝滿月拍全家福　感激丈夫當「神隊友」齊湊B

▲ 原子鏸（Marsha）全家一起拍攝全家福。

1999年香港小姐亞軍原子鏸（Marsha），在上月為摩洛哥籍老公Mehdi El Ajimi誕下混血萌B Matys El Ajimi，正式「升呢」成為人母。適逢仔仔滿月，原子鏸一家三口帶同愛犬一同拍攝全家福，十分溫馨。

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讚丈夫體貼

成為人母一個月，「新手媽媽」Marsha自言不覺辛苦，並透露現時餵哺母乳：「對我來說是一份很美麗的回憶，因為可以和BB更加親密，這種感覺真的是難以言喻，只有做人媽媽，才會有這份體驗，不過BB現在經常肚餓，所以都有點難湊。」

為了讓Marsha適時休息，老公主動舉手輪更，令她好不感動：「佢幫了我很多，大概每晚9時至凌晨2時就會輪更，幫忙餵奶、換片、抱住BB𠱁他入睡，佢真的是一個好好的爸爸。」

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▲ （樂天派工作室提供）

鄭佩佩授育兒秘笈

除了「神隊友」好老公，身在美國的鄭佩佩雖然未能回港探孫，但也會通過視像通話，隔空「抱孫」、為女兒打氣。

問到媽咪有否傳授育兒秘笈，Marsha笑言：「媽咪沒甚麼教我，因為她已經忘記乾淨了！不過她指我們小時候經常趴着睡，現時很多人都認為這個睡姿比較危險，所以我都是待BB起床，tummy time（俯臥時間）才讓他趴一會，訓練頸部的肌肉協調。」

有仔大過天的Marsha冧爆指：「雖然睡得不是太好，但每一次看到他，我就覺得一切都很值得，因為他真的很得意。」

疫症肆虐，Marsha仍未決定會否為兒子搞百日宴，她寄望疫情早日結束，屆時一家人到老公家鄉摩洛哥大事慶祝：「這是他們的習俗，新生BB第一次回摩洛哥，會舉行一個盛大的慶祝活動，類似香港的百日宴。」

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