【霸佔公屋】弟弟一家三口欲獨佔400呎公屋　出30萬元勸搬走港男陷兩難

▲ 一名港男面對弟弟建議收30萬搬出同住的公屋單位，需作出重大抉擇。

港人名句︰「得公屋得天下！」有港男與弟弟一家三口同住400呎市區公屋，但弟弟擬請工人姐姐，提出給予30萬元勸哥哥搬走。港男在單位中有自己房間，但弟弟的BB不時大喊，一旦再有工人姐姐，空間感更小，故港男苦惱應否接受該30萬搬出。

一名網民在「連登討論區」以「要一間400呎公屋定30萬現金？」為題發文，轉述朋友正面臨重大抉擇，朋友現與弟弟一家三口同住一間400呎市區公屋，有自己房間，但弟弟擬請工人姐姐，想獨佔公屋單位，向哥哥提出給予30萬元，希望哥哥另覓地方住。

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憂弟聘外傭 生活空間更小

朋友目前仍未作出決定，假如放棄30萬元留低，他就要繼續面對BB喊聲，聘請工人姐姐後，生活空間更小，故他正糾結應否接受建議，並向網民徵求意見。

你寧願要30萬定繼續住公屋（自己有間房）但成日聽到BB喊，遲啲可能請個工人，屋企空間感再細啲？

不過，網民大多認為港男應拒絕弟弟的建議，因30萬元用作租金很快花光，且公屋戶籍不應隨便放棄，估計公屋戶籍起碼值百萬。

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責任編輯︰林綺玲