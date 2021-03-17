【輪候公屋】派青衣公屋跟奶奶同層被質疑打尖　新移民2孩媽︰是上天眷顧

▲ 一名新移民2孩媽獲派青衣公屋，跟奶奶同層被質疑打尖。

得公屋得天下！不少家庭輪候公屋多年都是遙遙無期。近日，一名新移民婦成為幸運兒，更獲派跟奶奶同邨同樓同層的青衣長亨邨單位，她在小紅書上炫耀，有關帖文被分享至不同網絡討論區及群組，掀起熱議。

該名女網民近日在內地社交平台「小紅書」發帖，她的帳戶名是「XX在香港漂」，可見她是新移民，她分享了一張圖片展示由香港房屋委員會發出的「配房通知信」，她獲派了公屋，有關信件是本年3月11日發出，提及︰

有關你申請公共租住房屋事，本署現將下列單位編配給你︰獲配屋邨長亨邨，座/樓亨麗樓。

▲ 一名新移民在小紅書開心分享上到公屋。（網上圖片）

喜獲派奶奶同層公屋

新移民婦表示輪候了7年才上樓，對於竟然可以派與奶奶同層的公屋，她表示很興奮及幸運，她用簡體字以「香港公屋」為題發文：

感謝老天，因為我沒派屋之前也住這裡跟家婆同住！現在居然派給我同邨同樓同層，感謝感謝！感覺自己太好運了！

有網民質疑她打尖或用不實手段去獲取公屋，她辯稱是在2013年12月申請公屋，並非優先調遷，最初是以2人家庭輪候公屋，至2018年連同兩個嬰兒，以媽媽身分一家四口去申請。有網民問及「親，怎麼弄才能分到同邨同樓？」她回應是運氣，剛好最近擴展派青衣這邊多，提及房委會正在分派2013年12月提交的「擴展市區」申請。

【同場加映︰三兄弟夾40萬裝修30年殘舊公屋 間隔大改造讓父母住得舒適安享晚年】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

新移民2孩媽懶理網民質疑

她得知自己的帖文在網絡被瘋傳，有網民指她被抹黑建議刪帖，新移民婦表示自己沒做錯不會刪除。

不服氣來查！我根據號碼排又沒插隊。派這裡我也是沒想到過的，完全就是上天眷顧好運。這些人就是有病！

網民斥資源分配不公

很多網民議論紛紛，表示可以不用跟奶奶再同住很幸運，更多人著眼新移民可很快獲發公屋，資源分配不公，並分享自己或朋友輪候多年仍未上樓。部分留言如下︰

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳