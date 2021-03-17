【巴士加價】政府批准巴士疫市加價屬「非常困難決定」　陳帆期望巴士提升服務質素

▲ 運輸及房屋局局長陳帆形容，當下疫情肆虐下批准專營巴士公司加價，是一個非常困難的決定。（資料圖片）

政府昨日（16日）批准4間專營巴士公司加價申請，其中新巴城巴分2個階段加12%，九巴加8.5%，大嶼山巴士加9.8%，4月4日起生效。運輸及房屋局局長陳帆形容，當下疫情肆虐下批准專營巴士公司加價，是一個非常困難的決定，明白會為每天出行乘搭公共交通工具的市民，帶來交通費用負擔壓力，故政府將公共交通費用補貼計劃門檻延長至今年底，亦將金額上限調升至500元，希望紓緩市民負擔壓力。

陳帆指，專營巴士公司自2019年起面對非常嚴峻營運環境，部分更錄得嚴重虧損，考慮批准加價時，會確保公共交通服務得以持續營運，並顧及約2萬名前綫工友的生計，故希望公眾可以理解。

他又提到，新巴城巴即使分階段加價，預計2021年疫情嚴峻，甚至不受控制，乘客仍會減少，營運仍會有赤字，而作為專營巴士公司，市民和政府亦有所期望，兩巴要進行常務管理，就經營成本、收入及財務作好規劃，亦要提升服務質素和乘車舒適度和安全營運。

香港運輸研究學會資深會員熊永達今早（17日）在電台節目說，一間公司若無足夠資源維持服務，水平一定會下降，政府必須讓公司有起碼的人手維持服務。他又指，疫情下所有公共交通都受到影響，而小巴早前已申請加價，估計的士亦會申請加價。

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記者：陳子謙