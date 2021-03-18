「城市創科大挑戰」聚焦疫情新常態　全城募集智慧生活解決方案

新冠肺炎疫情為所有人的生活帶來翻天覆地的影響，然而「有危便有機」，現時多屏視訊會議軟件、點餐外賣APP、等離子空氣淨化裝置等應用科技，為我們在應對疫情的艱辛時刻，帶來不少方便和安全感。試想想現時種種生活及工作的「新常態」，可見有效利用創新科技，確實能助我們開拓一片新天地。

由創新科技署主辦、香港科技園公司協辦的第一屆「城市創科大挑戰」，誠邀包括來自大專院校以及中小學的各界人士，提出創新科技為主軸的解決問題方案，冀望一同建構更美好的社會以及將來。因應疫情，今次比賽以「智創香港新常態」為主題，參加者可就「環境的可持續發展」及「保持社交聯繫」兩個議題提供創科方案，為大眾在當前以至疫情過後，得到豐盛的智慧生活體驗。

▲ 「城市創科大挑戰」邀請了不同的嘉賓就比賽主題分享。

一次性塑膠用量增 研創新環保物料應對

在「環境的可持續發展」議題下，今次大挑戰對應現今新常態下兩個特定的迫切性問題──「即棄塑膠餐具」及「家居產生的廚餘」。對於這兩個環保議題，今次大挑戰的嘉賓之一，「寰科創新有限公司」首席執行官陳大仁（George）有很深刻的體會。「我和拍檔從事開發環保新物料的創科研究工作，已經超過15年，最初是從我倆的日常生活中遇到的問題出發，希望用科技知識來解決。」

原來，George喜歡喝膠囊咖啡，而身兼工作拍檔的太太則喜歡吃即食麵，兩者的塑膠產品包裝都為環境帶來很多問題。為此，George多年前開始聯同英國倫敦帝國學院（Imperial College London）的學者，嘗試研究以植物性原料為本的可再生新材料（Renewable New Material）以代替一次性塑膠。經過十多年研究，成功研發綠色複合材料（Green Composite Material，簡稱GCM），不但可以生物分解，而且高韌力、不透氣、耐高溫，除了作為食品包裝，更可以應用到餐具、食器及炊具，甚至可應用到其他產品設計如汽車、貨運等。

George表示：「塑膠作為物料，為社會作出了不少貢獻，帶動了現代工業發展；問題在於大家濫用一次性塑膠，對地球環境帶來世世代代不能輕易解決的污染負擔。」他覺得疫情間接產生大量塑料即棄餐具、包裝，正是個好機會讓大眾認真面對這個環境污染問題，成為推動綠色環保物料的好時機。

▲ 「寰科創新有限公司」首席執行官陳大仁。

以創科守護長輩健康 智能監察系統照顧周到

另一個「保持社交聯繫」議題，主要是指長者跟學童在保持社交距離和遠端學習時面對的困難。活動嘉賓之一，香港專業教育學院學生張海鈴因為疫情，未能如往常探訪有長期病患的嫲嫲，對此議題感受至深。「怕嫲嫲染疫的同時，又擔心她原來的患病情況，於是就萌生開發智慧型監察應用程式和工具的念頭，希望可以利用創科『守護』她的健康。」

張海鈴聯同數名修讀IVE電腦及電子工程高級文憑的同學，在初創科技公司「Mad Gaze」的支援下，設計及研發名為「智能監察Watching U」的系統，以用物聯網、大數據、傳感器應用等技術，將智能手錶、智能眼鏡及手機APP組成這個監察系統。長者戴上智能手錶，系統可以偵測到長者位置、心跳率及身體平衡情況，萬一走失、心臟病發、跌倒等情況出現，會發送SMS予子女；如事發長者身邊有看護或傭人，更可透過智能眼鏡將實況直播到子女手機上觀看。而手機APP則可儲存長者服用的藥物資料，子女經APP輸入設定，將QR Code傳送到長者的手錶，藥房職員以手機掃瞄就可輕鬆配藥，避免出錯。」張海鈴表示：「現階段『智能監察Watching U』仍屬測試階段，可望最快今年年底推出正式版本。」

▲ 香港專業教育學院學生張海鈴。

兩位不同年齡層的嘉賓，不約而同認為創科不是天馬行空，而是解決日常生活遇見問題的一種手段，當中會不停面對新的問題以及失敗，而關鍵就在於不怕失敗，要勇於多作嘗試和思考，才會望見成功的曙光。如果你也想要發揮自己的創意，成為創科的一份子，立即參加「城市創科大挑戰」，成為創新者，比賽截止日期為6月30日！

（資料由「城市創科大挑戰」提供）