【星二代】3歲兒撞親額頭面珠有大片瘀傷　車婉婉眼紅紅自責：肉痛又內疚

▲ 車婉婉的3歲兒子撞親額頭面珠，有大片瘀傷，她眼紅紅自責︰「好內疚。」

車婉婉與澳籍丈夫於2013年結婚，2017年以42歲高齡誕下兒子Justus（花名BBQ），經常於個人社交媒體發表高齡人母日誌，分享湊B心得。車婉婉一家日前與同月小朋友大搞生日會，包括蘇永康一家及李丞責一家等。然而，因小朋友玩得盡興，導致意外發生。BBQ在玩耍時意外撞親額頭面珠，出現一大片瘀傷，媽媽車婉婉非常自責，既內疚又心痛。

▲ 車婉婉一家三口。（ cheyuenyuen1228 IG圖片）

車婉婉於IG發帖及上載與兒子的合照，相中的BBQ面部現一大片瘀傷，額頭面珠更腫起，而車婉婉則撫摸著BBQ的額頭，眼紅紅地自責，

高齡日誌之生日會同場加映我家有隻陰公豬，小朋友玩起上嚟，真係會有些意外發生，今次BBQ先生受傷，Q MaMa肉痛之餘真的很內疚。

▲ 車婉婉眼紅自責。（ cheyuenyuen1228 IG圖片）

兒子受傷 車婉婉自責整晚失眠

她又指，因為擔心BBQ整晚失眠，見兒子精神「生猛」才出門工作，她勸喻各位家長要時刻留意子女，

真係要睇實佢哋，睇實佢哋，畢竟BBQ先生同啲朋友仔得幾歲人仔，完全唔知危險同後果，感謝主佢無乜大礙。Q MaMa知錯了……對唔住阿仔……各位MaMa……加油共勉之。

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她更向網民請教祛瘀方法，「除咗碌鷄蛋，塗油油之外，仲可以做啲咩呢？」有不少家長留言建議她使用薰衣草油、喜遼妥及牛油等方法祛瘀。

曾被批無結婚生仔命

車婉婉以前篤信玄學，曾被相士批命絕不可能結婚生仔，令她對組織家庭不存希望。後來，她於教會活動認識年輕5年的丈夫Jonathon，二人交往3年姊弟戀最終修成正果，於2013年結婚，2017年夫婦迎來第一個愛情結晶BBQ。

▲ 車婉婉與年輕5年的丈夫在2013年結婚。（ cheyuenyuen1228 IG圖片）

BBQ爸爸Jonathon是中澳混血兒，所以擁有1/4澳洲血統的BBQ，除眼睛和頭髮的顏色遺傳了爸爸Jonathon外，其五官完美複製了車婉婉，再配合BBQ萌爆的表情，令BBQ在社交媒體有頗高的人氣。

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責任編輯：王明芳