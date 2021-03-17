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【日本新事】東京晴空塔周邊賞櫻　TOKYO Solamachi商場4月翻新重開30間新店進駐

休閒消費 12:39 2021/03/17

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今東京的櫻花從3月中旬起陸續盛放，至3月底就滿開。(相片來源︰東武鐵道)

今年春季，雖然大家無法赴日賞櫻，但在東京的晴空塔周邊仍有不少賞櫻點，加上晴空塔下的大型商場TOKYO Solamachi有30間新店將在今年4月開幕，待疫情過後要好好探索。

在隅田公園下看夜櫻，也是另一番韻味。(相片來源︰東武鐵道)

今年日本櫻期比例年要早，東京的櫻花從3月中旬起陸續盛放，至3月底滿開。對日本人來說，4月更是新年度新開始。要從「櫻花角度」看晴空塔，可隅田公園的沿河櫻道上看︰
隅田公園位於隅田川兩岸，兩邊河畔共種有地900株櫻花，是「櫻名所100選」之一，因為能拍攝到櫻花與TOKYO SKYTREE同框的美景而廣為人知。

晴空塔的官方吉祥物「晴空塔妹妹」也在賞櫻。(相片來源︰東武鐵道)

翻新後公園劃出讓遊人休憩的 草地範圍「芝生廣場」，可以邊花見邊無阻擋地仰望晴空塔及北面的日本庭園，亦設有活動用的「舖裝廣場」。 日間的嫩粉配晴空塔的銀白，以及晚上亮燈後的幽美各有千秋，讓人想想待足一整天。

位於晴空塔下的大型商場TOKYO Solamachi，從2020年夏天開始進行翻新，以面對疫情下的新日常生活。  TOKYO Solamachi積極引人國際，日本及下町的名店，讓大家在難以遠行的疫情中，在Solamachi一站式遊遍日本各地以至全世界，以達致提供「Solamachi流Micro Tourism」。

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30間新店之中，包括14間飲食店，13間服飾店及3問食品販售店，當中將有22間店舖將在2021年春天開幕 。 
來自世界的名店，有 GRAND CASTELLA（台灣）、Miguel Juani（西班牙），來自日本各地的有堀內果実國（奈良），お好み焼みっちゃん総本店（廣島），どうとんぼり神座（大阪）。來自東京下町的則有二ダイメ野口鮮魚店（墨田）、文庫屋「大関」（墨田）、Varco ( 江東) 等等，值得期待。

記者︰馮柏偉

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