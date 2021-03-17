【選舉制度】林鄭月娥：建議立法會內會先成立小組　討論人大決定主要內容

▲ 林鄭月娥今日（17日）出席立法會「行政長官質詢時間」。（曾耀輝攝）

全國人大早前通過完善香港選舉制度決定。特首林鄭月娥表示，待人大常委會完成修改《基本法》附件一及附件後，特區政府會按照有關修訂，全力推動修改相關選舉法例的工作，草擬需修改的主體和附屬法例，並會隨即把草案交到立法會審議。

林鄭月娥今日（17日）在立法會「行政長官質詢時間」稱，修改本港選舉法例的工作完成後，會在新的選舉制度下，組織和規管選舉活動，安排未來12個月的多場選舉，她形容工作時間十分緊迫，港府亦會全力以赴做好相關工作。

為了加快完善有關修例工作，她建議立法會可在內務委員會下成立小組委員會，議員在先在小組討論人大決定主要內容，稍後待港府將有關修改選舉法例草案交到立法會審議後，小組委員會可立即轉成法案委員會審議法案，以從速推動條例的審議工作。林鄭月娥指，港府官員將樂意配合小組委員會工作，並會出席委員會的會議。

林鄭月娥提到，國家考慮香港的實際情況，作出完善香港選舉制度的決定，令香港可落實「愛國者治港」，「一國兩制」可行穩致遠。

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記者：尹櫻霖