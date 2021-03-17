【港區國安法】47人案尹兆堅下周三高院申保釋　同日處理區諾軒涉襲警刑期覆核

▲ 區諾軒涉以揚聲器襲警判服務令，高院下周三將處理律政司覆核刑期之申請。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，案中已有11人准保釋外出候訊，其餘36人則續還押候訊。被還押的尹兆堅已排期於下周二（23日）於高等法院申請保釋，由法官杜麗冰處理。另外，區諾軒涉以揚聲器襲警判服務令，同日高院將處理律政司覆核刑期之申請。

被還押的36名被告中，其中5人已分別排期於高院進行保釋申請。根據司法機構網頁顯示，高院已排期於本周五（19日）早上處理徐子見之申請；3月29日（星期一）上午處理岑子杰及梁國雄之申請，下午則處理毛孟靜之申請；3月31日（星期三）下午則處理鍾錦麟之申請。

另1名被告尹兆堅則排期於下周二(23日)上午10時半，於高等法院申請保釋，由法官杜麗冰處理。

案中已獲准保釋的11名被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信。餘下被告則續還押至5月31日再訊，其中9人將於本周五(19日)於西九龍裁判判院再提訊。

另外，時任立法會議員區諾軒（32歲）於2019年7月7日於旺角衝突中，被指以大聲公推撞警方長盾，及以大聲公說話，使警司高振邦耳朵痛楚，區早前經審訊後被裁定兩項襲警罪成，被判140小時社會服務令。區諾軒早前就定罪提出上訴已被駁回，律政司就其刑罰提出覆核，將於下周二(23日)於高等法院上訴庭處理。

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記者：林育慧