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【天花板穿窿】疑樓上單位裝修鑽穿地板　驗樓專家詹Sir教業主補救方法

休閒消費 15:17 2021/03/17

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疑樓上單位裝修鑽穿地板，港女客廳天花板驚現破洞。

鄰居裝修家居造成噪音，固然令人頭痛，不過「有咩勁得過樓上裝修鑽穿左廳個天花」？日前就有網民以為題發文並分享家中的恐怖畫面，可見天花板破了一個洞，突出一個圓柱狀物體。

該名事主於Facebook群組「翔龍灣 Grand Waterfront」發文並分享相片，指樓上單位進行裝修，竟將她客廳的天花板鑽穿。從相片中可見，事主家天花板出現一個破洞，並有數條裂痕，且洞中有圓柱狀的東西突出來。事主不禁大呻：

有咩勁得過樓上裝修鑽穿左廳個天花。

貼文引起網民熱議，不少網民對此表示驚訝，但亦有人指出未必全因樓上裝修所致，有可能是大廈建築本身存有結構問題。

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驗樓專家拆解原因

香港專業驗樓學會會長詹濟南（詹Sir）接受TOPick訪問時表示，相中的圓柱狀物體俗稱「夾渣」，是大廈建造時留在石屎內的雜物。如裝修時沒留意有「夾渣」，鑿石屎時打中，就會打穿天花。

但他表示，相中的破洞不算大，不會影響樓宇結構，亦幸好破洞位置並非在廁所，漏水機會較低。他續指，事主可向樓上業主追究，「好簡單，補窿批盪及油漆就掂」，一般耗時一至兩日，費用約數千元。

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責任編輯：羅嘉欣

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