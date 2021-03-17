【春日護膚】SK-II春日娃娃限量版神仙水活力登場　推出3個優惠護膚套裝$1574起

▲ SK-II推春日娃娃限量版神仙水及3個優惠套裝。（圖片由SK-II提供）

春天到，天氣潮濕加上冷熱交替，令肌膚難以適應，可以使用一些乾爽補濕的護膚品。SK-II推出全新春日娃娃限量版神仙水，當中的保濕精華為肌膚注入滿滿養份，提升五大美肌度。

▲ 全新春日娃娃限量版神仙水以東京女孩的型格風格為設計靈感。（圖片由SK-II提供）

春日娃娃造型充滿活潑朝氣

全新春日娃娃限量版神仙水以東京女孩的型格風格為設計靈感，繼往年一推出便大受歡迎的2款標誌性娃娃頭—黑色短髮和粉紅丸子頭娃娃，今次換上充滿活潑朝氣、色彩鮮明的日本和服造型，象徵春天新的開始，寓意著希望和鼓舞。

3款限量版神仙水優惠套裝

2款SK-II春日娃娃限量版神仙水將於2021年3月8日登場，同時推出3款限量版神仙水套裝，配合皇牌產品一同使用，全面呵護肌膚。優惠套裝包括皇牌緊緻美肌、護膚緊緻精華、護膚清瑩緊緻，優惠價由$1574起。

點擊大圖了解優惠套裝：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

SK-II皇牌緊緻美肌套裝包括春日娃娃限量版神仙水230ml、R.N.A.立體緊緻精華霜15g、嫩膚清瑩露 30ml及淨肌護膚潔面乳20g，有助維持健康肌膚最佳狀態。

SK-II護膚緊緻精華套裝包括春日娃娃限量版神仙水230ml 2枝及R.N.A.立體緊緻精華霜15g 4份，具備緊緻同時亮肌功能。

SK-II護膚清瑩緊緻套裝包括春日娃娃限量版神仙水230ml 2枝、R.N.A.立體緊緻精華霜15g 2份、淨肌護膚潔面乳 20g 3 份及嫩膚清瑩露 30ml 3份，集合多款暢銷產品。

同場加映：除了透過護膚品令肌膚保持最佳狀態，吃得健康都有助肌膚回復年輕，牛油果食譜即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEY

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩