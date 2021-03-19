【瘦肉精】違法用禁藥瘦肉精餵羊　揭無良商家賣毒羊肉逾10年

▲ 揭無良商家違法用禁藥瘦肉精餵羊，賣毒羊肉逾10年。

內地再曝瘦肉精食安問題！央視財經報道，有無良商家為了一頭羊多賣50、60元，會在販賣前1個月起用禁藥「瘦肉精」餵羊，情況持續10年。雖內地於2002年已禁用瘦肉精，但商家會用巧妙方法逃過檢測，並於凌晨在貨車上私下交易。

▲ 貨車上懸掛著的羊肉瘦肉多，肉質堅硬，顏色發深。

據央視財經報道，記者發現凌晨3點河南鄭州幾個農產品交易市場，有些商販不在市場銷售羊肉，而是直接在附近的貨車上交易。

貨車上懸掛著的羊肉瘦肉多，肉質堅硬，顏色發深。商販表示，不在市場商舖上銷售，是因為這些羊肉無法通過檢測。

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記者再暗訪河北滄州青縣的養羊基地，養殖戶小杰（化名）透露原來這些羊在飼養過程中都餵了瘦肉精。而且添加時機非常關鍵，一般是在出欄前一個月添加，這樣才算「餵得硬」。

我們這邊人，從來不跟外人提餵瘦肉精這事兒，他餵了，也不會跟你說他餵了。

養殖場中，小杰會把花生秸、玉米粉等加到飼料筐中，然後再從一個藍色袋舀出小半碗灰白色粉末，加到飼料筐，然後迅速啟動攪拌機。這些灰白色粉末，就是瘦肉精。記者亦對攪拌後的飼料偷偷取樣，用瘦肉精快速檢測條檢測，結果均陽性。

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什麼是瘦肉精？

「瘦肉精」是促進瘦肉生長的一類物質，包括：鹽酸克崙特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇等腎上腺素受體激動劑，使用「瘦肉精」後會在動物組織內殘留，食用後危害人體健康。中國於2002年起嚴禁瘦肉精作獸藥和飼料添加劑。

公開避開檢測方法

既然瘦肉精是禁藥，容易被驗出，在銷售過程中如何逃避監管？原來，商家會將少量沒有餵過瘦肉精的羊稱為「綠色羊」。運輸過程中，一般會在運羊車上裝載幾隻「綠色羊」應付檢查。

帶幾隻綠色的，能躲開點檢疫。

另外，雖然青縣相關部門一直在嚴查違規添加瘦肉精，但養殖戶都有各種渠道得到消息，提前應對，鎖門走人。

針對事件，河北滄州市委副書記、市長梅世彤表示，滄州市委市政府已注意青縣瘦肉精羊肉問題。目前已進行調查，要求縣政府徹查到底。截至16日上午8點，在涉事養殖戶回成傑養殖場飼料中檢測出「瘦肉精」陽性，對新興鎮21.9萬隻存欄羊的抽樣送檢，及全縣所有肉羊養殖戶的排查工作正在進行中。

目前，公安等部門對曝光的涉事企業河北天一肉業有限公司法人代表代洪茹、負責人代峰以及養殖戶回成傑進行控制，連夜追查「瘦肉精」來源和問題羊肉流出情況。

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責任編輯：羅嘉欣