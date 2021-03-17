  • 28°C
香港時間 : 2021317日 (週三) 14:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Ursus Fitness群組】議員質疑為何早前豁免健身室戴口罩　林鄭月娥：有人反映跑步戴口罩會窒息

社會 13:52 2021/03/17

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

林鄭月娥今早出席行政長官答問大會。（曾輝輝攝）

新冠肺炎疫情反覆未定，西營盤Ursus Fitness群組截至昨日（16日）已有127人染疫，早前政府收緊新冠肺炎疫情反覆未定，西營盤Ursus Fitness群組截至昨日（16日）已有127人染疫，早前政府於本月11日收緊健身中心防疫措施，要求所有人在健身中心內必須戴口罩。

實政圓桌立法會議員田北辰今早（17日）在行政長官立法會答問會提到，去年7月實施強制戴口罩時，當時沒有提及可豁免健身室，惟政府上月18日批准健身室重新開放時，沒有列明健身室須戴口罩，擔心目前仍有情況要戴口罩但未爆發出來，執法人員難以跟從，不明政府如何決定收緊或放寛有關規定。

行政長官林鄭月娥回應指，每次與政府專家顧問討論社交距離措施，或定下防疫條件例如1.5米距離、戴口罩等，最難是這不是完全科學，往往要與市民抗疫程度之間取平衡，

好多人意見就係話，喺健身中心跑緊步要佢戴口罩，即係想佢窒息啫，或產生不良反應，所以等於喺街跑步我哋都可以放寛。

她又指，今次健身室發生大型群組爆發，如果又要讓他們繼續開業，惟有要求健身人士戴口罩，希望他們可以稍為跑得慢一些，按政府要求繼續享用健身設施。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【Ursus Fitness群組】群組再多5人確診包括一名顧客　累計已有127人染疫
14:31 2021/03/16
【Ursus Fitness群組】群組再多5人確診包括一名顧客　累計已有127人染疫
【Ursus Fitness群組】健身室鄰近居仁閣早已有住戶確診　衞生署會作基因排序分析了解是否相關
17:10 2021/03/15
【Ursus Fitness群組】健身室鄰近居仁閣早已有住戶確診　衞生署會作基因排序分析了解是否相關
【Ursus Fitness群組】再多13人涉及Ursus Fitness群組　累計已有122人確診
16:46 2021/03/15
【Ursus Fitness群組】再多13人涉及Ursus Fitness群組　累計已有122人確診
【Ursus Fitness群組】許樹昌料群組已現第三代傳播　梁子超籲高風險者有症狀要重檢
12:19 2021/03/15
【Ursus Fitness群組】許樹昌料群組已現第三代傳播　梁子超籲高風險者有症狀要重檢
【Ursus Fitness群組】健身群組增10宗確診累計109人染疫　約750名密切接觸者送檢疫中心
16:45 2021/03/14
【Ursus Fitness群組】健身群組增10宗確診累計109人染疫　約750名密切接觸者送檢疫中心
新冠肺炎疫情 健身 林鄭月娥 田北辰 疫情 立法會

最高瀏覽

【虐殺女童】幼稚園教師供稱女童在校內早餐要求更多食物　曾一次吃了3碗麵
14:20 2021/03/16
【虐殺女童】幼稚園教師供稱女童在校內早餐要求更多食物　曾一次吃了3碗麵
【食不安心】黑心工廠每日用漂白粉漂白千噸山藥　工人：我們不吃漂白的只吃原色山藥
16:00 2021/03/16
【食不安心】黑心工廠每日用漂白粉漂白千噸山藥　工人：我們不吃漂白的只吃原色山藥
【仁醫父子】屯門仁醫從不計較診金工作至生命最後一天　醫生兒子：傳承衣缽做好醫生
16:58 2021/03/15
【仁醫父子】屯門仁醫從不計較診金工作至生命最後一天　醫生兒子：傳承衣缽做好醫生