【Ursus Fitness群組】議員質疑為何早前豁免健身室戴口罩　林鄭月娥：有人反映跑步戴口罩會窒息

▲ 林鄭月娥今早出席行政長官答問大會。（曾輝輝攝）

新冠肺炎疫情反覆未定，西營盤Ursus Fitness群組截至昨日（16日）已有127人染疫，早前政府收緊新冠肺炎疫情反覆未定，西營盤Ursus Fitness群組截至昨日（16日）已有127人染疫，早前政府於本月11日收緊健身中心防疫措施，要求所有人在健身中心內必須戴口罩。

實政圓桌立法會議員田北辰今早（17日）在行政長官立法會答問會提到，去年7月實施強制戴口罩時，當時沒有提及可豁免健身室，惟政府上月18日批准健身室重新開放時，沒有列明健身室須戴口罩，擔心目前仍有情況要戴口罩但未爆發出來，執法人員難以跟從，不明政府如何決定收緊或放寛有關規定。

行政長官林鄭月娥回應指，每次與政府專家顧問討論社交距離措施，或定下防疫條件例如1.5米距離、戴口罩等，最難是這不是完全科學，往往要與市民抗疫程度之間取平衡，

好多人意見就係話，喺健身中心跑緊步要佢戴口罩，即係想佢窒息啫，或產生不良反應，所以等於喺街跑步我哋都可以放寛。

她又指，今次健身室發生大型群組爆發，如果又要讓他們繼續開業，惟有要求健身人士戴口罩，希望他們可以稍為跑得慢一些，按政府要求繼續享用健身設施。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙