【英文文法】英文情態動詞（Modal Verbs）　「mustn't」和「needn't」各有不同意思

Mustn't(Must not)和Needn't (Need not)這兩個Modal Verbs(情態動詞)看似分別不大,都有叫別人不要做某事的意思,但其實它們有明顯的程度之分,各表示不同語氣,千萬不要搞錯!

Mustn't:「一定不要」

Mustn't 有「一定不要」、「必須」的意思,帶強烈的命令性語氣,例句如下:

You mustn't do that again.

你一定不可再那樣做。

You mustn't lose it.

你一定不可丟失它。