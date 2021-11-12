【英文文法】英文情態動詞（Modal Verbs）　「mustn't」和「needn't」各有不同意思

▲ 「mustn't」和「needn't」各有不同意思。

Mustn't（Must not）和Needn't （Need not）這兩個Modal Verbs（情態動詞）看似分別不大，都有叫別人不要做某事的意思，但其實它們有明顯的程度之分，各表示不同語氣，千萬不要搞錯！

Mustn't：「一定不要」

Mustn't 有「一定不要」、「必須」的意思，帶強烈的命令性語氣，例句如下：

You mustn't do that again. 你一定不可再那樣做。 You mustn't lose it. 你一定不可丟失它。

Needn't：「沒必要」

Needn't 則有「沒需要」、「沒必要」的意思，語氣較溫和，例子如下:

You needn't do that. 你沒有必要那樣做。（「你」可選擇做與不做。） You needn't wear a suit. 你沒有必要穿套裝。（「你」可選擇穿與不穿。）

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