【英文文法】英文情態動詞（Modal Verbs） 「mustn't」和「needn't」各有不同意思
英文科 15:14 2021/11/12
Mustn't（Must not）和Needn't （Need not）這兩個Modal Verbs（情態動詞）看似分別不大，都有叫別人不要做某事的意思，但其實它們有明顯的程度之分，各表示不同語氣，千萬不要搞錯！
Mustn't：「一定不要」
Mustn't 有「一定不要」、「必須」的意思，帶強烈的命令性語氣，例句如下：
You mustn't do that again.
你一定不可再那樣做。
You mustn't lose it.
你一定不可丟失它。
Needn't：「沒必要」
Needn't 則有「沒需要」、「沒必要」的意思，語氣較溫和，例子如下:
You needn't do that.
你沒有必要那樣做。（「你」可選擇做與不做。）
You needn't wear a suit.
你沒有必要穿套裝。（「你」可選擇穿與不穿。）
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