【心酸一幕】4歲血癌女童自畫遺照盼死後掛家中　媽媽淚崩心酸撕掉畫作：無法接受

▲ 內地一名4歲女童患血癌，因害怕死後被家人遺忘，在醫院內自畫遺照。

即使身患重病，小朋友仍然堅強面對。內地哈爾濱一名4歲女童，患上血癌，因害怕自己死後遭父母遺忘，在醫院內自畫遺照，對媽媽說「這樣你們就不會忘了我」。媽媽聽後感到心酸，隨即把畫作撕掉，將女兒擁入懷中安慰。

根據內媒報導，現年39歲的佟麗萍與37歲的丈夫唐彬，育有兩名女兒。大女兒萱萱現時4歲，去年確診患上血癌，需要入院接受5年治療。為了籌醫藥費，兩夫婦到處問親友借錢，亦做數份兼職幫補家計。

▲ 萱萱在病房內自畫遺照。（網圖）

害怕被家人遺忘 在醫院自畫遺照

萱萱現時在醫院接受化療及骨髓穿刺，媽媽指她十分乖巧懂事，在手術後不敢打給爸爸，怕對方看到她落淚，會忍不住哭出來。媽媽目睹此情景感到心酸，表示寧願對方大吵大鬧，「她越這樣懂事我越難受」。

日前萱萱在病房中畫畫，媽媽見她在照片外圍畫了方框，並加了許多花朵，問她為何把圖片畫得像遺照一樣。萱萱低着頭說，

電視裏英雄叔叔都是用這種照片，我死了也想這樣。以後貼在家中牆上，你們就不會忘了我。

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媽媽感心酸撕掉畫作

媽媽聽後忍不住落淚，撕掉畫作，將女兒擁入懷中安慰，並說「你很勇敢，但媽媽無法接受你成為畫中的英雄」。

不少網民得知萱萱的故事，都為她送上祝福，「堅強可愛的孩子，希望早日度過難關」、「白血病可以治癒，就是要花很多錢，希望大家幫幫孩子，給她活下去的希望」、「令人心疼，祝早日康復」。

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責任編輯：王明芳