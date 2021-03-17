【家庭悲劇】只准讀醫學院被虎媽強逼重考9年　女兒崩潰弒母分屍：終於戰勝怪物

不少父母都望子成龍望女成鳳，寄予厚望。不過向子女施加過分壓力可能會造成反效果，甚至導致悲劇發生。日本一名34歲女護士，自幼被母親逼考醫科，重考9年間長期受壓，終不堪壓力殺害並分屍自己的母親，被判監10年。

自小高壓施教 母親盼女成醫

根據日本當地傳媒報道，桐生希為家中獨生女，父親因工作關係長年留宿員工宿舍，桐生希自幼便跟母親二人相依為命。據報母親對女兒的將來甚有期待，自小已購買大量教材，希望女兒能成為醫生。而桐生希亦受到漫畫《怪醫秦博士》啟發，憧憬成為一名外科醫生，故不抗拒母親的期望。

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然而，桐生希升上中學後成績未如理想，欲放棄成為醫生的目標，但母親仍然堅持，要求她必須考上國立大學的醫學院。當年桐生希落榜，母親不斷逼女兒重考直至考上為止。據報桐生希重考時間長達9年，期間不但被母親沒收手機，更被逼一起洗澡，完全剝奪桐生希的私人空間。當時桐生希曾先後3次離家出走，卻遭母親聘用私家偵探及報警將女兒帶回家。

▲ 桐生希於2018年在滋賀縣的家中，用刀殺害母親且分屍。（網上圖片）

轉逼女兒成為助產士 終不堪壓力殺母

經過9年的重考生活，最終桐生希和母親達成協議，以成為助產士作為條件，而桐生希在2014年順利考入醫科大學護理系。桐生希期望能成為手術室護士，不過母親卻要求她考上助產士，母女再次起衝突。

據報桐生希至少兩次應考助產士考試，不過未能合格，母親知悉後大為震怒：

我想讓你做護士，你的失敗連累我亦跌落不幸深淵。

事後母親對桐生希的責罵幾乎從未停止，最終在2018年1月，桐生希在滋賀縣的家中為母親按摩後，用刀殺害母親且分屍，並於社交平台上留言：

成功消滅怪物，這樣就可以放心了。

▲ 桐生希事後在社交平台留言。（網上圖片）

棄屍河流終被捕

2018年3月，有人在滋賀縣河流發現一堆女子遺體殘肢，事後證實為桐生希58歲的母親桐生忍。警方隨後展開調查，並在同年6月和9月，先後以遺棄屍體及謀殺罪名，拘捕當年31歲的桐生希。她初時否認殺人，至本年初案件在大阪高等裁判所審理時，她終於承認殺人，被判囚10年。法官於庭上勸告：

請好好反省自己的所在作為，今後你必須自己決定前路，過程中雖難免會碰上阻礙，但希望你可以用自己的方式渡過人生。

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責任編輯：王明芳