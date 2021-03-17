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律師會接管黃馮律師行　林鄭：港府將研究如何處理事件

政治 13:59 2021/03/17

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特首林鄭月娥今出席立法會「行政長官質詢時間」。（曾耀輝攝）

香港律師會去年以涉嫌違反《律師帳目規則》為由，接管黃馮律師行，使律師行不少客戶的樓宇買賣受到影響。民建聯立法會議員張國鈞表示，去年底自黃馮律師行被接管後，不少客戶放在律師樓的訂金被凍結，更被追討樓價差價，「置業夢變惡夢」，甚至要借高利貸完成交易，他促請港府審視和完善接管律師行制度，挽回市民對香港律師行業信心。

特首林鄭月娥今在立法會「行政長官質詢時間」時回應指，律師行業和其他行業一向著重自我規管，但港府立場一向尊重專業自主，政府亦有角色保障市民利益和安全。她續指，未能詳細回應如何處理事件，但會請相關司局長研究。

林鄭月娥早前提出5項立法建議，建制派「班長」廖長江表示，由於要先處理完善選舉制度立法工作，關注該5項立法建議是否仍能繼續進行。林鄭月娥回應指，其中4項立法工作仍會按進程在今個立法會任期內提出，而剩下一項涉及消防的修例，亦會按原定目標今年展開諮詢。她解釋，不想議員過份操勞，以免議員既要處理選舉法例的修訂，同時又要按原定計劃處理多條法例。

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記者：尹櫻霖

 

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