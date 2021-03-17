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【8.18集結案】辯方結案陳詞指檢控是秋後算帳　控方指撤走警隊免激起現場人士不滿

社會 14:05 2021/03/17

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（經濟日報資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英等共7人，涉於2019年8月18日港島遊行而被控組織未經批准集結一案，今（17日）於西九龍裁判法院續審，雙方續作結案陳詞。辯方大律師布穎琪陳詞指，警方當日撤去地面部隊，是將警方維持公共秩序的公職棄之不顧，警方亦未就集會人士離開維園發出警告或給予指示，惟被告事後被捕及遭起訴，猶如秋後算帳，屬條例應用上違憲。控方則回應指，警方是為免激起現場人士不滿，才將地面部隊調離；聆訊今午續。

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲），均否認組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩罪；同案被告梁耀忠（67歲）及區諾軒（33歲）已認罪，保釋候判。

代表何俊仁及李柱銘的大律師布穎琪今結案陳詞時指，警方當日撤去地面部隊，沒有派駐足夠人手去維持維園集會的秩序，是將警方維持公共秩序的公職棄之不顧，有違憲法，亦是將集會人士遺棄，令人想起80年代歌曲《Just When I Needed You Most》。

布續指，當被告帶領集會人士離開維園時，警方並沒有向被告或集會人士發出警告，警方亦不曾聯絡民陣及陳晧桓表達反對，當集會人士離開維園時，警方亦未給予任何指示，採取了不插手不干預的方法。

布又指，雖然2005年終審法院就梁國雄涉舉行未經批准集結一案，裁定《公安條例》合憲，惟當日遊行和平有秩序地進行，本案被告在事後被捕及起訴，屬條例應用上違憲，是次起訴猶如秋後算帳，對示威自由的限制不合比例。布又指，示威自由容讓市民表達不滿，應獲保障。

代表控方的大律師林芷瑩回應陳詞時，指警方當日並沒有將公職和集會人士棄之不顧，根據警員庭上證供，警方是為免激起現場人士不滿，才將地面部隊調離。

聆訊今午續審。

控罪指，9人於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)（a)條而屬未經批准集結。

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記者：王仁昌

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