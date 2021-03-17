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【選舉制度】張曉明稱選委會產生較多立法會議席　將匯報取消或大削區議員的選委席位

政治 14:08 2021/03/17

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張曉明來港出席座談會。（經濟日報資料圖片）

港澳辦常務副主任張曉明等中央官員，一連三日出席政改座談會，就修改香港選舉制度的決定收集意見。張曉明稱，按較大比例理解，選委會所產生的立法會議席，應比功能界別及地區直選多，但具體分配，仍要由人大常委會研究和決定。

張曉明又提到，座談會上多人提出，要取消區議員在選委會的名額，至少要大幅度縮減，他將會向全國人大常委會作關報告。他續指，目前區議會狀況不符合《基本法》對區議會職能的定位，認為區議會最多是諮詢機構及基層社會服務機構，不應有太多政治功能，又批評有區議員，將區議會變成挑戰一國兩制原則、衝擊特區憲制秩序的平台。

出席了三天座談會的張曉明又指，訪談人士意見有基本共識，包括贊同及支持人大決定、認同完善選舉制要貫徹愛國者治港等。

他又引述有傳媒老闆提到，「如果已經迷路、前路不通，為何不下決心回到原點，抓緊正確路徑，再重新出發」，直言句話有啟發意義。

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責任編輯：陳宛彤

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