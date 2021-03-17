【鶼鰈情深】患遺傳病致失聰幸丈夫寸步不離照顧　雪妮與唐佳恩愛半世紀

▲ 雪妮接受節目訪問指患有遺傳病。

2020年底，藝人雪妮亮相劇集《踩過界II》的宣傳活動時，以健康為由宣布正式退休，並與大台結束23年賓主之情。雪妮雖未有再亮相幕前，但近日她就作客由鄭丹瑞主持的網上節目《健康‧旦》，講及她因遺傳病致已失聰逾20年的問題。

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▲ 雪妮接受鄭丹瑞訪問。（截圖）

遺傳病致失聰 老公伴隨左右

現年76歲的雪妮自去年宣布退休後，近日作客《健康‧旦》。雪妮姐精神狀態良好，鄭丹瑞更大讚她面色寬容。雪妮解釋指，以前拍劇收到劇本要不停背誦，有時會緊張有壓力，但現在就不會。

之後，她又提起決定退休的其中一個原因，是因為耳朵受遺傳病「中耳筋骨硬化」影響。

早在80年代時，她就察覺到問題，不過一直未有正式治療，便令有一隻耳朵最後完全失聰，另一隻就因手術成功有聽覺，不過十多年後也是不靈，現時要戴兩個耳機。

▲ 雪妮有老公唐佳做助聽器。（經濟日報圖片庫）

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丈夫唐佳時刻陪伴

她又謂，若人在正面說話她會聽到，但在背後就很大機會聽不到。而為免令人誤會無禮貌，她的丈夫唐佳就會時刻陪伴左右，成為跟得老公陪拍戲又陪出街。

唐佳遇上太太聽不到的話時，會主動告知雪妮，又會與人道歉指「不好意思太太的耳朵有問題」，成為她的「助聽器」。雪妮也因此減少獨自外出，若真的只有一個人便會靠邊站，以防被撞及阻礙別人。

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一代俠女曾為愛急流湧退



雪妮是TVB「御用女俠」，早於60年代未滿18歲的她已因家貧要出道賺錢，早年參與多套武俠粵語片演出，奠定粵語片的首席武打女星地位。

1966年，她因主演電影《女黑俠木蘭花》而大受歡迎，也因此成為代表作。不過，她在1969年就因與武術指導唐佳結婚，之後宣告息影，專心照顧家庭。

直到1997年，雪妮才重返幕前並加入TVB，主要出演媽媽和奶奶輩份的角色，其中《天地豪情》的顧玉媚、《難兄難弟之神探李奇》的黑玫瑰（程雙雙），及《On Call 36小時II》的夏冬梅等都非常受觀眾歡迎。

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▲ 雪妮代表作《女黑俠木蘭花》。（網上圖片）

2013年，她更在《萬千星輝頒獎典禮2013》獲TVB頒發「傑出演員大獎」，奠定她在演藝圈的地位與感激她的貢獻。

雪妮與唐佳結婚50年，恩愛半世紀，唐佳不時被拍到伴隨雪妮工作，每次都會帶備湯水、隨身物品照料雪妮，成圈中人人稱羨的模範夫妻。

唐佳曾於訪問中自嘲是「阿四」，而雪妮亦笑謂：「他是保鑣、經理人、阿四，但我還是叫他做老公。」

同場加映：樊亦敏專訪