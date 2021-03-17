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【是滴是友】大談與廖碧兒初相識經過　小儀：佢俾我嘅感覺好多是非

娛樂 14:25 2021/03/17

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小儀任廖碧兒與林曉峰主持節目《是滴是友》的嘉賓。

ViuTV節目《是滴是友》內，廖碧兒（Bernice）與林曉峰聯同ERROR成員肥仔及193發掘適合佐酒的香港地道美食及餐廳人情故事。《是滴是友》在明晚（3月18日）播出的一集節目，邀得小儀擔任嘉賓。

小儀在節目分享與Bernice的相識經過，指二人在一個朋友飯聚上認識。當時小儀還未認識Bernice，知道她亦會出席飯聚時，小儀直言其實有點害怕：「因為她（廖碧兒）給我的感覺是好多是非，多是非不是來自Bernice，而是周邊好多新聞關於好。」

因此當時小儀擔心會講錯說話，但飯聚上接觸後，小儀對Bernice有另一看法，發覺對方與自己一樣傻，是個非常簡單的女生。小儀亦大讚Bernice每次飯聚都毫不吝嗇地分享靚酒。

小儀亦在節目透露自己廚藝不俗的原因，指小時候媽媽喜歡打麻雀，所以小儀常負責落街買餸及煮飯，久而久之家常便飯便難不到她。

她亦憶述兒時跟媽媽到街市見過劏田雞，令小儀至今都不敢再次接觸田雞。而廖碧兒亦分享以前在日本拍攝時見過劏馬的過程，令她難以接受，與同組演員都無法繼續拍攝，要即刻離場。

撰文 : TOPick柴犬出動

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