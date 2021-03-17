【電動車】新登記及一換一減稅措施3年後中止　政府盼2050年前全港汽車零排放

▲ （左至右）環境保護署副署長馮浩然、 環境局局長黃錦星、環境局副局長/謝展寰及運輸署副署長邱國鼎。（曾耀輝攝）

政府今（17日）公布電動車普及化路線圖， 目標2050年前全港車輛零排放，意味要淘汰所有電油車，配合香港2050年前的碳中和目標。其中現行針對電動車的稅務優惠，包括新登記電動車及「一換一」計劃的稅務寬免，2024年3月中止。

政府資料顯示，電動私家車首次登記稅寬減和「一換一」計劃，自2015年起，約6年間總寬免額逾74億元；而電動私家車的牌費也較低。按現行措施，「一換一」計劃讓購買新電動私家車並銷毀合條件舊車的車主，提供最高28.75萬元的首次登記稅寬減。一般電動私家車的寬免額為9.75萬元。

其他《電動車普及化路線圖》的建議措施，包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡並推動其市場化、培訓電動車技術及維修人才，以及制訂電動車退役電池生產者責任計劃等。

環境局局長黃錦星稱，政府將會採用更多電動車，以起示範牽頭作用。他希望締造更宜居的綠色城市，發展綠色經濟，盼社會支持。

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記者：吳卓峰