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【新冠肺炎】新增11宗確診個案　8宗本地感染包括2宗源頭不明

社會 16:32 2021/03/17

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今日（17日）新增11宗確診個案。

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（17日）新增11宗確診個案， 8宗屬本地個案，包括2宗源頭不明個案，另有3宗屬輸入個案，累計11,341宗病例；今日錄約10宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代疫情。

張竹君指出，西營盤Ursus Fitness 群組今日再增5人確診，涉及4名顧客的緊密接觸者及一名顧客，累計132人染疫，包括7名職員，83名顧客及38名顧客的緊密接觸者。

美領館染疫職員3歲女兒確診，就讀半山樂林蒙特梭利學校（The Woodland Montessori Pre-school），全校師生須強制檢測。詳情即看：【下一頁】

兩宗源頭不明個案包括一名灣仔Mr Brown調酒師，3月14日最後一日上班。詳情即看：【下一頁】

東區醫院一名護士於2月23日接種科興疫苗，3月3日出現頭痛，昨日入院，正在東區醫院接受治療，何婉霞指醫院昨日已根據機制透過網上系統呈報有關個案予衞生署。詳情即看：【下一頁】

今日錄得約10宗初步確診個案，包括一名15歲旺角白布街11號諸聖中學男學生、一名從事IT行業的36歲男子。詳情即看：【下一頁】

消息指，昨日確診的38歲駐灣仔警察總部刑事部男督察，在確診前曾接種科興疫苗第一劑，或成為本港首宗打針後仍感染的個案。詳情即看：【下一頁】

不應接種疫苗人士：

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同場加映，產後小腹鬆弛肚腩現形恐患腹直肌分離，專家拆解成因及治療方法：

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記者：郭詩詩

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