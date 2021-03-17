【單車意外】本港去年單車傷亡人數近3000人按年升逾5成　違例事項升7成

▲ 本港去年單車傷亡人數按年升逾5成。（資料圖片）

踏單車是不少港人喜愛的運動，運輸及房屋局表示，去年涉及單車交通意外的傷亡人數2,822人，較前年1,799人上升57%；而涉及單車違例事項亦由前年的2,350宗，上升7成至去年的4,018宗。警方在加強有關執法的同時，亦會提升公眾對單車安全的意識，以減少交通意外。

運輸及房屋局局長陳帆今日（17日）在立法會會議書面答覆梁美芬議員的提問指，在2018、2019、2020及2021一年（1月至2月）期間，涉及單車交通意外的傷亡人數分別為1, 869、1,799、2,822及525人，當中分別有728、687、1 264及228人在單車徑發生意外。

政府採用跨部門多機構合作模式的策略，從有效執法、公眾參與包括宣傳和教育，及完善現有單車徑的配套設施三方面，提高騎單車人士及道路使用者的安全。在有效執法方面，單車安全是警務處「重點交通執法項目」之一。警務處除了加強針對騎單車違例行為的執法，亦會不時檢討相關策略，致力提升公眾對單車安全的意識，減少交通意外。

在公眾參與方面，運輸署聯同道路安全議會及警務處持續進行多元化的道路安全宣傳和教育活動。因應去年單車意外數字上升，警務處聯同運輸署、醫療輔助隊及中國香港單車總會於去年年底舉行了單車安全記者會，向公眾發布警務處就去年首三季涉及致命及嚴重受傷單車意外的專題研究結果、單車意外數據和醫療輔助隊在單車徑上為市民提供的急救服務；並提醒公眾騎單車時，須量力而為和做足安全措施，時刻保持「專注、忍讓、守法」。此外，警務處會繼續到不同的社區中心、外賣店、租賃單車店鋪、單車會、汽車會及駕駛中心等，宣傳單車安全信息，並提醒司機駕駛時要注意道路上騎單車的人士。

在完善單車徑的配套設施方面，政府在規劃和設計單車徑時，會根據相關指引在彎度、坡度、寬度、視距及連貫性等方面作出適當的考慮，盡量減少強制騎單車人士下車橫過路口及車輛出入口的情況，並在路面上提供適當的交通標誌、道路標記和設施，以保障騎單車安全。此外，政府在全港單車徑的適當地點以塑膠減速護柱取代金屬減速護柱，以減低騎單車人士意外受傷的機會，以及在合適位置加設單車泊位。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙