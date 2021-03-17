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【疫苗接種】東區醫院護士打針後不適需留院治療現時情況穩定　何婉霞：院方昨已呈報有關個案予衞生署

社會 17:02 2021/03/17

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和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（陳靜儀攝）

本港新冠疫情持續，衞生防護中心公布，今日（17日）新增11宗確診個案，8宗屬本地個案，包括2宗源頭不明個案，另有3宗屬輸入個案，累計11,341宗病例；今日錄約10宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，交代疫情。

消息指，東區醫院一名護士於2月23日接種科興疫苗出現頭痛，昨日（16日）留院接受治療。何婉霞今於記者會上承認，東區醫院一名員工於2月23日接種新冠疫苗，3月3日起陸續出現頭痛、肚痾、低燒等，昨日入院接受檢查，現時情況穩定，醫院昨日已根據機制透過網上系統呈報有關個案予衞生署。專家稍後會就事件作出分析，其後再作公布。

她續指，較早前亦有一名於仁濟醫院工作的同事在3月8日接種新冠疫苗，同日下午不適，醫院安排他入院檢查，及後情況穩定，兩日後出院。

另外，截至今日早上9時，過去24小時再多23名病人出院，至今共有10,808名確診或疑似病人康復出院；現時共有287名確診病人分別於22間公立醫院、社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫；留醫患者中，有10人情況危殆，10人情況嚴重，其餘267人情況穩定。目前公立醫院已啟用648間負壓病房，合共1,184張負壓病床，使用分別率為71%及60%。

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記者：郭詩詩

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